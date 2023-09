Mediterranean Beach Games, ancora medaglie per l'Italia

È stato Guido Polsinelli ad aggiudicarsi la finale tutta a tinte azzurre che assegnava il bronzo del karate beach kata maschile ai III Mediterranean Beach Games di Heraklion: con il punteggio finale di 24.60 ha superato il connazionale Vincenzo Pappalardo che ha ricevuto la valutazione di 24.30.

Nella prima pool di qualificazione Pappalardo si era classificato secondo alle spalle del marocchino El Mansoury, posizioni confermate anche nella seconda pool e che hanno dato l’accesso alla finale per l’oro all’atleta africano, poi sconfitto per mano dello spagnolo Martin Romero. Percorso simile per Polsinelli, che dopo il secondo posto nella prima pool ha concluso in terzo la successiva dietro agli spagnoli Martin Romero e Quintero Capdevila, rispettivamente oro e bronzo finali.

Doppia vittoria per le squadre di beach handball con tra Tunisia. Con il punteggio di 2 a 0 la selezione femminile ha ottenuto la terza vittoria in cinque partite, risultato con cui le azzurre sono certe di raggiungere le semifinali in programma oggi quando manca ancora una partita alla conclusione del round robin (contro la Spagna). Semifinale anche per la squadra maschile a cui sono serviti però gli shoot-out alla squadra maschile per superare la rappresentativa tunisina nei quarti.

Sconfitta ai rigori per il beach soccer azzurro contro il Portogallo nell'ultima partita del girone B. La squadra di mister Del Duca sfiderà domani la Francia nella finale per il 5° e 6° posto.

Gare annullate nel rowing beach sprint a causa delle condizioni di mare mosso con onde oltre al metro e mezzo che hanno reso impraticabile il percorso di gara. Le prove non disputate, quarti e semifinali, verranno recuperate oggi, quando saranno anche assegnate le medaglie. Onda troppo formata anche per poter disputare le regate di kiteboarding con conseguente annullamento del programma.