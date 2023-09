Mediterranean Beach Games, le medaglie dell'Italia

Italia ancora protagonista nel triathle ai Meditteranean Beach Games di Heraklion dopo le due medaglie di ieri che avevano aperto la terza edizione della competizione dedicata agli sport da spiaggia organizzata dal Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM).

Nella gara a staffetta mista disputata sulla spiaggia di Ammuodara, venue che ospita da oggi anche le competizioni del Kiteboarding, la coppia Alice Rinaudo e Emanuele Tromboni hanno concluso in quarta posizione dietro le tre coppie francesi conquistando così l’argento, seconda medaglia personale per entrambi gli azzurri.

Non è invece partita l’altra coppia italiana composta da Maria Lea Lopez e Daniele Colasanti a causa di un infortunio rimediato da Colasanti durante la fase di preparazione.

Medaglia d’argento anche per Orsola D’Onofrio nel Karate Beach Kata. L’azzurra, dopo aver chiuso entrambi i round di qualificazione del proprio raggruppamento in prima posizione, è stata superata nell’atto conclusivo dalla diciasettenne spagnola e campionessa europea in carica Paola Garcia Lozano.

Giornata di qualificazioni invece per le quattro barche del canottaggio impegnate nella specialità del Rowing Beach Sprint mentre le rappresentative del Beach Handball, dopo i successi di ieri, affrontano la seconda giornata della fase a gironi. Turno di riposo invece per la nazionale di Beach Soccer a causa del ritiro dalla competizione della Libia.