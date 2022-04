Ciclismo, che rischio Tim Merlier: va contromano dopo l'arrivo e si rifugia tra il pubblico (il video)

Finale con brivido alla Scheldeprijs 2022, la corsa per le ruote veloci che da 110 anni si disputa in Belgio. Il protagonista è il corridore belga dell'Alpecin Fenix Tim Merlier, il favorito per la vittoria che oggi, mercoledì 6 aprile, è arrivato soltanto nono.

Dopo aver tagliato il traguardo Merlier, sicuramente non felice per il risultato, ha percorso contromano il rettilineo d'arrivo senza considerare che stavano ancora arrivando i corridori rimasti attardati.

Per non essere investito dal resto del gruppo ha affidato al volo la sua bici ai tifosi e ha scavalcato il più velocemente possibile le barriere. Ecco l'incredibile video.