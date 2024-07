Da sponda a sponda su un filo a 200 metri sopra lo stretto di Messina

Vengono i brividi soltanto a guardare dallo schermo l'impresa da record che questa mattina è cominciata alle 8:46 sullo Stretto di Messina. Lo slackliner estone Jaan Roose, dopo diversi giorni di prove, in attesa delle condizioni climatiche migliori, è partito dalla sponda calabrese, pilone di Santa Trada a Villa San Giovanni, determinato nel raggiungere quella messinese, a Torre Faro, per sfidare un record mondiale.

L'atleta Red Bull, riuscendo ad attraversare, sospeso in cielo su un filo, i 3,5 chilometri che separano i due piloni, ad un'altezza di 230 metri, riuscirebbe, infatti, a stabilire il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro. Un obiettivo per alcuni "folle" per altri pieno di adrenalina, ma che, sicuramente, sta facendo rimbalzare le immagini dello Stretto in tutta l'Italia e non solo.

Il tempo stimato per realizzare questa impresa è di circa 3 ore, durante le quali Jaan affronterà un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale. Lo slackline su cui si muoverà è largo soltanto 1,9 centimetri.

A Jaan Roose, per riuscire nell’impresa, sono concessi solo tre tentativi: può cioè piegarsi, sedersi sulla fettuccia per riprendere l’equilibrio ma non deve staccarsi completamente. Si prepara per questo giorno da un anno, sia dal punto di vista fisco, camminando per lunghe distanze, sia dal punto di vista mentale, come ha dichiarato lo stesso Roose, focalizzandosi sulla capacità di restare concentrato per 3-4 ore senza distrazioni.

In aggiornamento

L'evento in diretta televisiva sul Canale 20 di Mediaset.