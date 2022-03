Mikaela Shiffrin vince la Coppa del mondo: Her Majesty è tornata

Finalmente sorride Mikaela Shiffrin. La stella americana torna a splendere nelle Finali di Courchevel-Meribel. Oggi, giovedì 17 marzo, grazie al secondo posto nell'ultimo supergigante in terra francese, ha conquistato la Coppa del mondo generale per la quarta volta in carriera.

Un risultato importantissimo, reso ancora più bello dalla vittoria ottenuta ieri nell'ultima discesa libera della stagione, quella che ha visto Sofia Goggia conquistare la coppa di specialità per la terza volta in carriera.

Coppa del mondo femminile 2022: la Coppa a Mikaela Shiffrin

Torna a splendere la luce per la regina dello sci dopo la grande delusione delle Olimpiadi di Pechino dove non era riuscita a conquistare neppure una medaglia a dispetto del suo incredibile talento che le permette di poter vincere in tutte le discipline, sia in quelle tecniche che in quelle veloci.

Oggi va fatto un plauso anche a Petra Vhlova, la campionessa slovacca, vincitrice della medaglia d'oro di slalom a Pechino e della coppa di slalom, che chiude la stagione al secondo posto ed è stata protagonista di un bel duello con Shiffrin nel corso dell'anno.

Her Majesty, dunque, deve fare spazio in bacheca per aggiungere un altro trofeo. Nel suo unico palmares vanta 74 vittorie in Coppa del mondo, 120 podi e 8 coppe di specialità. In carriera ha vinto, inoltre, due medaglie d'oro e un argento alle Olimpiadi e sei ori, due argenti e tre bronzi ai Mondiali.

Il supergigante di oggi, specialità dove l'Italia ha dominato in questa stagione, purtroppo, è stato avaro di emozioni per le nostre azzurre. La migliore delle nostre è stata la cuneese Marta Bassino, settima, Curtoni 15esima, Brignone 19esima.

La campionessa valdostana, però, ha alzato al cielo la sua coppa di specialità di SuperG, che aveva già matematicamente conquistato. L'ultimo successo della stagione è stato conquistato dalla norvegese Mowinckel, davanti a Shiffrin e Gisin.