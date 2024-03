Milano-Sanremo 2024: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in diretta tv e in streaming

Finalmente la stagione di ciclismo 2024 regala una nuova edizione di uno dei suoi appuntamenti più amati. Sabato 16 marzo si corre la Milano-Sanremo, la Classicissima di primavera, di cui si disputa quest'anno la 115esima edizione.

I corridori partiranno da Pavia e affronteranno 288 km facendo nuovamente rivivere quel fascino eterno di una corsa unica perché può essere vinta sia da un velocista che da un finisseur e per questo rende possibili mille tattiche diverse.

Avendo più di un secolo di storia ha rappresentato il lancio delle carriere di alcuni ciclisti e la consacrazione di altri campioni. La certezza è una sola: anche quest'anno tanti saranno i delusi, il vincitore uno solo, ma lo spettacolo non mancherà.

Milano-Sanremo 2024: il percorso

I corridori affronteranno il classico percorso con il Passo del Turchino e scenderanno su Genova Voltri per poi procedere verso o Varazze, Savona, Albenga e arrivare a Imperia e San Lorenzo, dopo aver percorso la celebre sequenza dei 3 Capi, Mele, Cervo e Berta.

Ci saranno, ovviamente, le due salite che sono state inserite egli ultimi decenni per rendere questa corsa più movimentata, a Cipressa e il Poggio di Sanremo. La prima è una salita di 5,6 km al 4,1 % a cui segue una discesa molto tecnica per riportare il gruppo sull'Aurelia, la seconda, il Poggio, a 9 km dalla conclusione, è di (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento ed è diventata garanzia di spettacolo, diventando spesso il trampolino di lancio verso imprese memorabili.

Milano-Sanremo 2024: i favoriti

Tra i favoriti di questa edizione della Milano-Sanremo ci sono lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), che dopo la grande vittoria solitaria alle Strade Bianche vuole aggiungere un altro successo al suo incredibile palmares e l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che vinse la Classicissima nel 2023 ed è campione del mondo in carica.

L'Italia spera in una grande prestazione di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), secondo un anno fa, di Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), che ha dimostrato di essere in brillante condizione con il successo ottenuto mercoledì 13 marzo alla Milano-Torino e con Jonathan Milan, il velocista della Lidl-Trek, vincitore di due tappe e della maglia ciclamino della Tirreno-Adriatica che ha potrebbe indubbiamente dire la sua in caso di arrivo in volata. Per il 23enne friulano la partecipazione di quest'anno sarà in ogni caso un'utilissima esperienza per il futuro.

Milano-Sanremo: dove vederla in tv e in streaming

La Milano-Sanremo 2024 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport dalle 9.35 alle 14 e su Rai 2 dalle 14 e in diretta streaming gratuita su Raiplay dalle 9.35. Gli abbonati potranno seguire la Classicissima di primavera su Eurosport 2 dalle 9.50 e in streaming a pagamento su Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+.