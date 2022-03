Ciclismo oggi tv Milano-Sanremo 2022: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, sabato 19 marzo, è il grande giorno per gli amanti del ciclismo. Si disputa la Milano-Sanremo, la classicissima di primavera che è giunta alla sua 113esima edizione.

Per presentare questa corsa che ha un fascino eterno scegliamo una riflessione che ha fatto spesso Erik Zabel. Il campione tedesco per descrivere questa gara è solito dire che è bella come Natale, perchè è capace di incrociare mille tattiche e mille destini. La può vincere un velocista, la può conquistare un finisseur, un outsider o un attaccante. Una corsa che sulla carta non ha segreti e, invece, è terribilmente complicata.

Tutti si presentano al via con il sogno di vincerla e alla fine, pur tra gli inevitabili delusi, la vince sempre un campione.

Oggi, al via, il grande favorito per la vittoria è Tadej Pogacar, apparso sempre più in formato "Cannibile". A contedere la vittoria al campione sloveno si saranno Wout Van Aert, Peter Sagan, Mads Pedersen, Filippo Ganna, Primoz Roglic, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Thomas Pidcock, Michael Matthews, Fabio Jakobsen, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Jasper Philipsen, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Phil Bauhaus e Philippe Gilbert.

Il via verrà dato alle 9.50 dal Velodromo Maspes-Virorelli, che ha ospitato anche il Giro d'Italia, il Giro di Lombardia e tante Sei Giorni ma mai la partenza della Classicissima.

Milano-Sanremo: il percorso

I corridori percorreranno il classico percorso di 293 chilometri che collega Milano con la Riviera di Ponente passando da Pavia, Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Procederanno verso Varazze, Savona, Albenga e giungeranno a Imperia e a San Lorenzo, dopo aver percorso la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta).

Ci saranno, infine, le due salite che sono state inserite negli ultimi decenni per rendere questa corsa più movimentata, la Cipressa e il Poggio di Sanremo. La prima è una salita di 5,6 km al 4,1 % a cui segue una discesa molto tecnica per riportare il gruppo sull'Aurelia.

A 9 km dalla conclusione arriva la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Qui e nella discesa, che è un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia, spesso si decide la corsa.

Gli ultimi due km si svolgono su lunghi rettilinei, dove spesso chi è andato in fuga ha dato il massimo prima di conquistare la vittoria o è stato ripreso prima dell'inevitabile volata.

Milano-Sanremo: dove vederla in tv e in streaming

La Rai seguirà il via su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e poi seguirà la corsa in diretta in chiaro dalle ore 14.00 su Rai 2.

La Classicissima sarà trasmessa integralmente su Eurosport 2 (canale 211 di Sky). La corsa sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, SkyGo e NOW Tv.