Ciclismo Milano-Torino 2022: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in tv e in streaming

Si disputa oggi, mercoledì 16 marzo, la 102 esima edizione della Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo. Alla partenza ci sono 14 squadre WoldTour e 6 Professional. I corridori percorreranno 199 chilometri partendo da Magenta per arrivare a Rivoli in corso Francia.

Tutti si aspettano che la corsa, che dopo 37 anni ha ritrovato la sua naturale collocazione nel calendario UCI e torna a essere disputata a metà marzo a pochi giorni dalla Milano-Sanremo (in programma sabato 19 marzo), si concluda in volata, visto che non presenta nessuna difficoltà altimetrica di rilievo.

La tappa, infatti, non presenta nessuna insidia se non una breve salita a 12 chilometri dalla conclusione che potrebbe rappresentare l’unica occasione per un ultimo tentativo di fuga.

Ipotesi che, però, appare decisamente meno probabile rispetto a uno sprint finale dove tra i favoriti ci sono Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) e Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix).

Questi alcuni dei nomi più quotati anche se potranno esserci diverse sorprese. Sarà quindi un'altra edizione tutta seguire.

Ciclismo, Milano-Torino: dove vederla in tv e in streaming

La Milano-Torino verrà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay a partire dalle ore 15.

Gli abbonati potranno seguire la corsa, a partire dalle ore 14.50, su Eurosport Player, Discovery+, NowTv e DAZN. L’arrivo è previsto tra le 16.15 e le 16.45.