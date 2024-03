Ciclismo Milano-Torino 2024: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in tv e in streaming

La primavera è ormai alle porte e nel calendari del ciclismo mercoledì 13 marzo si corre la Milano-Torino, la corsa più antica del mondo. Purtroppo per i nostalgici e per tanti amanti del pedale, però, non ci sarà la salita di Superga.

La 105sima edizione di questo importante appuntamento presenterà, come nelle ultime edizioni, un percorso adatto ai velocisti, fungendo da prezioso antipasto per testare la condizione in vista della Milano-Sanremo di sabato 16 marzo.

Il gruppo, composto da 18 squadre, metà World Tour Arkea, Astana, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Ef Education Easypost, Intermarché-Wanty, Movistar, Team Dsm, Uae Emirates) e metà Professional (Bingoal, Corratec Vini Fantini, Israel Premier Tech, Team Polti Kometa, Totalenergies, Tudor, Uno-X Mobility, Vf Group Bardiani Csf Falzané) partirà da Rho e percorrerà 177 km, quasi totalmente pianeggianti, con arrivo a Salassa. Ci saranno soltanto alcuni strappi, l'ultimo con punte del 9% a 18 km dal traguardo ma difficilmente andrà via una fuga ed è molto probabile un arrivo in volata che decreterà chi succederà all'olandese Arvid De Kleijn nell'albo d'oro.

Tra le ruote veloci pronte a lottare per la vittoria sono al via Mark Cavendish, Ivan Garcia Cortina, Davide Cimolai, Bryan Coquard, Alexander Kristoff e Soren Waerenskjold. Corridori come Alberto Bettiol e Diego Ulissi potrebbero cercare di anticiparli.

Ciclismo, Milano-Torino: dove vederla in tv e in streaming

La 105esima edizione della Milano-Torino prenderà il via alle ore 11 da Rho e arriverà a Salassa intorno alle ore 16. La corsa, dalle ore 14.20, sarà trasmessa in diretta in chiaro su RaiSport HD e in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su Eurosport, streaming su Europlayer, SkyGO, NOW e Dazn.