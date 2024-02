Miressi, meraviglioso argento nei 100 stile ai mondiali di nuoto

È splendente l'argento di Alessandro Miressi. Oggi, giovedì 15 febbraio, il torinese ha lottato fino all'ultima bracciata nei 100 metri stile libero, la specialità regina del nuoto, ai Mondiali di Doha. Il torinese, 25 anni, ha perso l'oro per soli 19 centesimi dal cinese Pan Zhanle, che detiene il primato del mondo.

La sua prestazione (47"72), però, è stata convincente, trascinante, tatticamente perfetta ed emozionante. Miressi è rimasto coperto nella prima vasca, poi ha attaccato nella seconda portandosi addirittura al comando, prima di essere superato dal rivale nel finale che ha chiuso in 47"53.

In terza posizione si è piazzato l'ungherese Nandor Nemeth (47"78) . Grazie a Super Miressi l'Italia torna sul podio nei 100 stile libero, la specialità regina nel nuoto a 17 anni di distanza dall'oro di Filippo Magnini nel 2007. "Guardando il tempo non sono soddisfatto, però siamo a febbraio, dopo le vacanze e un mese di lavoro, sono sceso in acqua e ho sempre fatto sotto 48", vuol dire che sto bene e devo continuare a credere per puntare a qualcosa di più grande", ha detto il torinese che ora vuole essere protagonista anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ai Mondiali di Doha aveva già conquistato l'argento nella 4x100.

Mondiali Doha 2024, Razzetti medaglia di bronzo nei 200 misti

Alberto Razzetti, dopo l'argento conquistato nei 200 farfalla, conquista anche il bronzo nei 200 misti con il tempo di 1'57"43, chiudendo alle spalle del canadese Finlay Knox, oro in 1'56"64 e dell'americano e Carson Foster, argento in 1'56"97.

Un altro risultato molto importante che dà morale in vista dei Giochi di Parigi 2024, visto che l'Italia non conquistava una medaglia in questa specialità da 21 anni, dal bronzo di Rosolino nel 2003 a Barcellona.

L'Italia arriva così a otto medaglie con l'oro di Simona Quadarella, 5 argenti e 1 bronzo, quello di Gregorio Paltrinieri negli 800.