Mondiale ciclismo 2022 Wollongong, prova in linea uomini: il percorso, i favoriti, l'orario della diretta tv

Il giorno più importante per i corridori è finalmente arrivato. Domenica 25 settembre, si disputa a Wollongong, in Australia, la prova in linea maschile dei campionati del mondo di ciclismo. Su un percorso di 266,9 chilometri da Helensburgh a Wollongong, sul mare a sud di Sydney, si snoderà il tracciato che decreterà colui che indosserà la maglia arcobaleno per i prossimi 12 mesi.

La corsa si deciderà nel circuito finale che è lungo 17 chilometri e verrà ripetuto 12 volte con il Mount Pleasant, 1 chilometro di lunghezza con pendenze massime del 14% a 7 km dal traguardo. Gli ultimi 3 km sono caratterizzati da una breve discesa con una piccola curva a destra a 400 chilometri dal traguardo. Dettagli che potrebbero fare la differenza in caso di arrivo allo sprint, magari per decidere una volata ristretta tra i fuggitivi di giornata.

Mondiali Ciclismo Wollongong: i favoriti

Il favorito numero 1 per questa prova è Wout Van Aert, leggermente più accreditato rispetto a Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar. Dopo il recupero lampo dalla caduta alla Vuelta spera di dire la sua anche il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe, mentre ha tutte le carte in regola per stupire Biniam Girmay. L'Italia, che non è tra le favorite, punta su Alberto Bettiol, Andrea Bagioli e Matteo Trentin.

Mondiali Ciclismo Wollongong, prova in linea: l'orario in tv

Sarà una notte che metterà alla prova la passione di tutti gli amanti del ciclismo. La corsa inizierà alle ore 2:15 ora italiana, mentre l'arrivo è previsto tra le 8 e le 9 ora italiana. Si potrà seguire la prova in linea uomini elite dei campionati del mondo di ciclismo in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. La diretta per gli abbonati su Eurosport 1, canale 210 di Sky e lo streaming a pagamento su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.