Mondiali atletica, domenica 20 agosto: 14 azzurri in gara nella mattinata

Sono 14 gli italiani in gara nella mattinata di domenica 20 agosto ai Mondiali di atletica di Budapest. Nella 20 km di marcia l'Italia va a caccia di una medaglia con Antonella Palmisano, campionessa olimpica. Puntano a un buon risultato anche Valentina Trapletti, ottava a Oregon 2022 e bronzo iridato della 50 km di Doha 2019 Eleonora Giorgi.

Le qualificazioni del disco alle 9 aprono il programma delle gare allo stadio. aisy Osakue in pedana va alla ricerca della finale. Nelle batterie dei 400, dalle 9.35, Alice Mangione è nella prima con la polacca Natalia Kaczmarek. Davide Re in quinta batteria nella gara maschile che inizia alle 10.25.

Uno dei momenti clou della mattinata è in programma alle 10.35 quando ’oro olimpico Gianmarco Tamberi debutta nel suo quinto Mondiale, a poco più di un anno dal quarto posto di Eugene. La misura indicata per il pass diretto è 2,30, seguendo questa progressione: 2,14-2,18-2,22-2,25-2,28-2,30. Saranno in pedana anche altri due azzurri, Stefano Sottile e Marco Fassinotti.

Alessandro Sibilio alle 11.25 affronta le batterie dei 400 ostacoli con l'obiettivo pass semifinale. Alle 12.10 il primo atteso round dei 100 metri femminili che vede impegnata Zaynab Dosso. Chiudono la mattina a i 110hs, dalle 13.05, con Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli a caccia della semifinale.