Mondiali atletica 2023: programma, date, calendario, orari, diretta tv

È uno degli appuntamenti sportivi più attesi di questa stagione. Da sabato 19 a domenica 27 agosto, un anno dopo i Mondiali di Eugene, che furono recuperati causa slittamento Covid, l'atletica leggera sarà nuovamente protagonista con i migliori atleti di tutto il mondo pronti a sfidarsi per le medaglie.

Gli italiani, che hanno visto realizzarsi grandi sogni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per poi vedere confermati i progressi dei nostri atleti ai Mondiali e agli Europei 2022, sono nuovamente pronti a fare un grande tifo.

I due uomini più attesi sono Marcell Jacobs, che sta cercando di recuperare la forma migliore dopo una stagione sinora sottotono e Gianmarco Tamberi. Entrambi vorrebbero conquistare l'oro mondiale, l'unico titolo che manca al loro incredibile palmares. L'Italia ha grandi possibilità anche nella marcia dove Massimo Stano è campione del mondo in carica nella 35 km e campione olimpico nella 20 km e Antonella Palmisano è oro olimpico sui 20 km.

Questi Mondiali saranno ancora più importanti, dato che precederanno l'evento degli eventi, le Olimpiadi di Parigi, che si terranno il prossimo anno.

Mondiali atletica 2023, il calendario

1) Sabato 19 agosto

08.50 20 km di marcia (maschile)

10.30 Getto del peso (maschile), qualificazioni

10.35 Eptathlon, 100 ostacoli

11.05 4×400 (mista), batterie

11.35 3000 siepi (maschile). Batterie

11.45 Eptathlon, salto in alto

12.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.35 100 metri (maschile), turno preliminare

13.15 1500 metri (femminile), batterie

19.02 1500 metri (maschile), batterie

19.05 Eptathlon, getto del peso

19.10 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.35 Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.43 100 metri (maschile), batterie

20.30 Eptathlon, 200 metri

20.35 Getto del peso (maschile), Finale

20.55 10.000 metri (femminile), Finale

21.47 4×400 (mista), Finale

2) Domenica 20 agosto

07.15 20 km di marcia (maschile)

09.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

09.35 400 metri (femminile), batterie

09.50 Eptathlon, salto in lungo

10.25 400 metri (maschile), batterie

10.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.24 400 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.10 100 metri (femminile), batterie

13.05 110 ostacoli, batterie

16.35 100 metri (maschile), semifinali

16.55 Salto in lungo (femminile), Finale

17.05 1500 metri (femminile), semifinali

17.35 1500 metri (maschile), semifinali

17.50 Lancio del martello (maschile), Finale

18.00 Eptathlon, 800 metri

18.25 10000 metri (maschile), Finale

19.10 100 metri (maschile), Finale

3) Lunedì 21 Agosto

18.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

18.50 400 ostacoli (femminile), batterie

19.35 400 ostacoli (maschile), semifinali

19.40 Salto triplo (maschile), Finale

20.05 110 ostacoli, semifinali

20.30 Lancio del disco (maschile), Finale

20.35 100 metri (femminile), semifinali

21.10 400 metri (femminile), semifinali

21.40 110 ostacoli, Finale

21.50 100 metri (femminile), Finale

4) Martedì 22 agosto

18.40 100 ostacoli, batterie

19.20 800 metri (maschile), batterie

19.55 Salto in alto (maschile), Finale

20.20 Lancio del disco (femminile), Finale

20.25 400 ostacoli (femminile), semifinali

21.00 400 metri (maschile), semifinali

21.30 1500 metri (femminile), Finale

21.42 3000 siepi (maschile), Finale

5) Mercoledì 23 agosto

10.05 800 metri (femminile), batterie

10.15 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

10.20 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.10 5000 metri (femminile), batterie

11.15 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.05 200 metri (femminile), batterie

12.50 200 metri (maschile), batterie

19.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

19.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.30 Salto con l’asta (femminile), Finale

19.45 3000 siepi (femminile), batterie

20.40 100 ostacoli, batterie

21.15 1500 metri (maschile), Finale

21.35 400 metri (femminile), Finale

21.50 400 ostacoli (maschile), Finale

6) Giovedì 24 agosto

07.00 35 km di marcia (maschile)

07.00 35 km di marcia (femminile)

19.00 5000 metri (maschile), batterie

19.30 Salto in lungo (maschile), Finale

19.45 200 metri (femminile), semifinali

20.15 Lancio del martello (femminile), Finale

20.20 200 metri (maschile), semifinali

20.50 800 metri (maschile), semifinali

21.25 100 ostacoli, Finale

21.35 400 metri (maschile), Finale

21.50 400 ostacoli (femminile), Finale

7) Venerdì 25 agosto

10.05 Decathlon, 100 metri

10.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

10.20 Salto in alto (femminile), qualificazioni

10.55 Decathlon, salto in lungo

12.20 Decathlon, getto del peso

18.30 Decathlon, salto in alto

19.30 4×100 (maschile), batterie

19.35 Salto triplo (femminile), Finale

20.00 4×100 (femminile), batterie

20.20 Tiro del giavellotto (femminile), Finale

20.25 800 metri (femminile), semifinali

21.05 Decathlon, 400 metri

21.40 200 metri (femminile), Finale

21.50 200 metri (maschile), Finale

8) Sabato 26 agosto

07.00 Maratona (femminile)

10.05 Decathlon, 110 ostacoli

10.25 Getto del peso (femminile), qualificazioni

11.00 Decathlon, lancio del disco

14.00 Decathlon, salto con l’asta

19.00 Decathlon, tiro del giavellotto

19.25 Salto con l’asta (maschile), Finale

19.30 4×400 (maschile), batterie

19.55 4×400 (femminile), batterie

20.15 Getto del peso (femminile), Finale

20.30 800 metri (maschile), Finale

20.50 5000 metri (femminile), Finale

21.25 Decathlon, 1500 metri

21.40 4×100 (maschile), Finale

21.50 4×100 (femminile), Finale

9) Domenica 27 agosto

07.00 Maratona (maschile)

20.05 Salto in alto (femminile), Finale

20.10 5000 metri (maschile), Finale

20.20 Tiro del giavellotto (maschile), Finale

20.45 800 metri (femminile), Finale

21.10 3000 siepi (femminile), Finale

21.37 4×400 (maschile), Finale

21.47 4×400 (femminile), Finale

Mondiali atletica 2023: dove vederli in tv e in streaming

I mondiali di atletica saranno trasmessi in diretta in chiaro sui canali Rai (streaming Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN).