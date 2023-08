Mondiali Atletica 2023, come seguirli in diretta tv e in streaming: la programmazione Rai, Sky, Eurosport

Tre emittenti garantiranno una copertura senza precedenti ai Mondiali di atletica di Budapest 2023. Da sabato 19 a domenica 27 agosto le gare saranno trasmesse in diretta dal mattino alla sera, ci saranno interviste live e approfondimenti. Qui trovate il palinsesto completo.

Mondiali atletica 2023: dove vederli in tv e in streaming

1) Rai: i campionati del mondo di atletica leggera 2023 si potranno vedere sulle reti Rai e per le sessioni serali il canale di riferimento diventerà soprattutto Rai 2, che ospiterà al mattino anche le gare su strada di marcia e maratona, mentre su RaiSport saranno visibili le sessioni mattutine e la parte centrale quelle serali, in coincidenza con il telegiornale. Diretta streaming su RaiPlay.

2) Sky: anche questa edizione, come quella precedente, avrà ampio spazio su Sky con lunghe dirette su Sky Sport Arena e sul canale principale Sky Sport Summer oltre che con i collegamenti su Sky Sport 24, anche in streaming su Sky Go e Now. Per quattro finali (peso uomini, lungo maschile e femminile, alto uomini) sarà attivato un canale dedicato con diretta integrale. Rai e Sky garantiranno anche interviste live con i protagonisti direttamente da Budapest e ampi approfondimenti e analisi nel corso delle giornate di gara.

3) Eurosport: dopo 6 anni Eurosport i trasmetterà di nuovo i Mondiali di atletica con dirette sul canale lineare Eurosport 1 (visibile sulle piattaforme Sky e Dazn) mentre in streaming su Eurosport/Discovery+ saranno disponibili tutti i segnali separati per singole specialità, in diretta integrale e anche on-demand, dove gli appassionati potranno seguire i concorsi senza interruzioni.

Mondiali atletica 2023: il palinsensto

1) Sabato 19 agosto

Rai 2: 8.40-10.10; RaiSport: 10.10-14.50; Rai 2: 18.40-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 8.40-14.50; Sky Sport Arena: 19.00-22.45; Sky Sport 257: 20.30-21.45 (finale peso maschile)

Eurosport 1: 8.45-15.00 e 18.30-22.30

2) domenica 20 agosto

Rai 2: 7.00-8.45; RaiSport: 8.45-11.45; RaiPlay 3: 8.45-13.50; Rai 2: 16.30-19.40

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 7.05-14.00; Sky Sport Summer: 16.00-20.00; Sky Sport Arena: 16.45-18.20 (finale lungo femminile)

Eurosport 1: 7.15-14.00 e 16.00-19.30

3) lunedì 21 agosto

Rai 2: 18.35-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.40-22.15; Sky Sport Summer: 22.15-22.45

Eurosport 1: 18.30-22.30

4) martedì 22 agosto

Rai 2: 18.35-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.35-21.00; Sky Sport Arena: 21.00-22.45; Sky Sport Action: 19.45-21.20 (finale alto maschile)

Eurosport 1: 18.00-22.30

5) mercoledì 23 agosto

RaiSport: 9.55-13.30; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 10.00-13.30; Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.35-21.00; Sky Sport Arena: 21.00-22.45

Eurosport 1: 10.00-13.30 e 18.30-22.30

6) giovedì 24 agosto

Rai 2: 6.50-10.10; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-10.15; Sky Sport Summer: 18.50-22.45; Sky Sport Arena: 19.25-21.00 (finale lungo maschile)

Eurosport 1: 6.55-10.15 e 18.30-22.30

7) venerdì 25 agosto

RaiSport: 10.00-13.00; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Arena: 10.00-13.00; Sky Sport Summer: 18.30-22.45

Eurosport 1: 10.00-13.30 e 18.45-22.30

8) sabato 26 agosto

Rai 2: 6.50-9.30; RaiSport: 9.30-12.45; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-12.45; Sky Sport Arena: 18.50-22.45

Eurosport 1: 7.00-12.45 e 20.50-22.30

9) domenica 27 agosto