Atletica, Mondiali Budapest 2023: gli azzurri in gara e gli orari giorno per giorno

Giornate da non perdere per gli appassinati di atletica. Da sabato 19 a domenica 27 agosto, un anno dopo i Mondiali di Eugene, che furono recuperati causa slittamento Covid, i migliori atleti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi per le medaglie.

Gli italiani, che hanno visto realizzarsi grandi sogni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per poi vedere confermati i progressi dei nostri atleti ai Mondiali e agli Europei 2022, sono nuovamente pronti a fare un grande tifo.

I due uomini più attesi sono ancora Marcell Jacobs, che sta cercando di recuperare la forma migliore dopo una stagione sinora sottotono e Gianmarco Tamberi. Entrambi vorrebbero conquistare l'oro mondiale, l'unico titolo che manca al loro incredibile palmares. L'Italia ha grandi possibilità anche nella marcia dove Massimo Stano è campione del mondo in carica nella 35 km e campione olimpico nella 20 km e Antonella Palmisano è oro olimpico sui 20 km.

Questi Mondiali saranno ancora più importanti, dato che precederanno l'evento degli eventi, le Olimpiadi di Parigi, che si terranno il prossimo anno.

Atletica, Mondiali Budapest: gli orari degli azzurri

Sabato 19 agosto

8.50 Marcia 20 km M Finale COSI, FORTUNATO, STANO

10.30 Peso M Qualificazione FABBRI, WEIR

10.35 100hs F Eptathlon

11.05 4x400 mista X Batterie ITALIA

11.35 3000 siepi M Batterie A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI

11.47 Alto F Eptathlon

12.00 Martello M Qualificazione (Gr. A)

12.25 Lungo F Qualificazione IAPICHINO

12.35 100m M Turno preliminare

13.15 1500m F Batterie CAVALLI, SABBATINI, VISSA

13.45 Martello M Qualificazione (Gr. B)

19.02 1500m M Batterie ARESE, BUSSOTTI, MESLEK

19.05 Peso F Eptathlon

19.09 Disco M Qualificazione (Gr. A)

19.37 Triplo M Qualificazione BOCCHI, IHEMEJE

19.43 100m M Batterie CECCARELLI, JACOBS

20.31 200m F Eptathlon

20.37 Peso M Finale ev. Fabbri, Weir

20.43 Disco M Qualificazione (Gr. B)

20.55 10.000m F Finale

21.49 4x400 mista X Finale ev. Italia

Domenica 20 agosto

7.15 Marcia 20 km F Finale GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI

9.00 Disco F Qualificazione (Gr. A) OSAKUE

9.35 400m F Batterie MANGIONE

9.50 Lungo F Eptathlon

10.25 400m M Batterie RE

10.30 Disco F Qualificazione (Gr. B) ev. Osakue

10.35 Alto M Qualificazione FASSINOTTI, SOTTILE, TAMBERI

11.25 400hs M Batterie LAMBRUGHI, SIBILIO

12.00 Giavellotto F Eptathlon (Gr. A)

12.10 100m F Batterie DOSSO

13.05 110hs M Batterie FOFANA, SIMONELLI

13.05 Giavellotto F Eptathlon (Gr. B)

16.35 100m M Semifinale ev. Ceccarelli, Jacobs

16.55 Lungo F Finale ev. Iapichino

17.05 1500m F Semifinale ev. Cavalli, Sabbatini, Vissa

17.30 1500m M Semifinale ev. Arese, Bussotti, Meslek

17.49 Martello M Finale

18.00 800m F Eptathlon

18.25 10.000m M Finale CRIPPA

19.10 100m M Finale ev. Ceccarelli, Jacobs

Lunedì 21 agosto

18.40 Asta F Qualificazione BRUNI, MOLINAROLO

18.50 400hs F Batterie FOLORUNSO, MARCHIANDO, SARTORI

19.33 400hs M Semifinale ev. Lambrughi, Sibilio

19.40 Triplo M Finale ev. Bocchi, Ihemeje

20.05 110hs M Semifinale ev. Fofana, Simonelli

20.30 Disco M Finale

20.35 100m F Semifinale ev. Dosso

21.12 400m F Semifinale ev. Mangione

21.40 110hs M Finale ev. Fofana, Simonelli

21.50 100m F Finale ev. Dosso

Martedì 22 agosto

18.40 100hs F Batterie

19.20 800m M Batterie BARONTINI, PERNICI, TECUCEANU

19.58 Alto M Finale ev. Fassinotti, Sottile, Tamberi

20.20 Disco F Finale ev. Osakue

20.25 400hs F Semifinale ev. Folorunso, Marchiando, Sartori

21.00 400m M Semifinale ev. Re

21.31 1500m F Finale ev. Cavalli, Sabbatini, Vissa

21.42 3000 siepi M Finale ev. A. Zoghlami, O. Zoghlami

Mercoledì 23 agosto

10.05 800m F Batterie BELLÒ, COIRO

10.15 Asta M Qualificazione STECCHI

10.20 Giavellotto F Qualificazione (Gr. A)

11.10 5000m F Batterie BATTOCLETTI, CAVALLI

11.15 Lungo M Qualificazione FURLANI

11.55 Giavellotto F Qualificazione (Gr. B)

12.05 200m F Batterie KADDARI

12.50 200m M Batterie DESALU, TORTU

19.00 Martello F Qualificazione (Gr. A) FANTINI

19.10 Triplo F Qualificazione CESTONARO, DERKACH

19.30 Asta F Finale ev. Bruni, Molinarolo

19.45 3000 siepi F Batterie

20.35 Martello F Qualificazione (Gr. B) ev. Fantini

20.40 100hs F Semifinale

21.15 1500 M Finale ev. Arese, Bussotti, Meslek

21.35 400m F Finale ev. Mangione

21.50 400hs M Finale ev. Lambrughi, Sibilio

Giovedì 24 agosto

7.00 Marcia 35 km M Finale AGRUSTI, GIUPPONI, ORSONI, STANO

7.00 Marcia 35 km F Finale COLOMBI, CURIAZZI, VITIELLO

19.00 5000m M Batterie

19.30 Lungo M Finale ev. Furlani

19.45 200m F Semifinale ev. Kaddari

20.20 200m M Semifinale ev. Desalu, Tortu

20.26 Martello F Finale ev. Fantini

20.50 800m M Semifinale ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu

21.22 100hs F Finale

21.35 400m M Finale ev. Re

21.50 400hs F Finale ev. Folorunso, Marchiando, Sartori

Venerdì 25 agosto

10.05 100m M Decathlon

10.10 Giavellotto M Qualificazione (Gr. A)

10.20 Alto F Qualificazione

10.55 Lungo M Decathlon

11.45 Giavellotto M Qualificazione (Gr. B)

12.20 Peso M Decathlon

18.30 Alto M Decathlon

19.30 4x100m M Batterie ITALIA

19.36 Triplo F Finale ev. Cestonaro, Derkach

20.00 4x100m F Batterie ITALIA

20.20 Giavellotto F Finale

20.25 800m F Semifinale ev. Bellò, Coiro

21.05 400m M Decathlon

21.40 200m F Finale ev. Kaddari

21.50 200m M Finale ev. Desalu, Tortu

Sabato 26 agosto

7.00 Maratona F Finale EPIS

10.05 110hs M Decathlon

10.25 Peso F Qualificazione

11.00 Disco M Decathlon (Gr. A)

12.05 Disco M Decathlon (Gr. B)

13.00 Asta M Decathlon (Gr. A)

14.00 Asta M Decathlon (Gr. B)

19.05 Giavellotto M Decathlon (Gr. A)

19.25 Asta M Finale ev. Stecchi

19.30 4x400m M Batterie ITALIA

19.55 4x400m F Batterie ITALIA

20.10 Giavellotto M Decathlon (Gr. B)

20.15 Peso F Finale

20.30 800m M Finale ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu

20.50 5000m F Finale ev. Battocletti, Cavalli

21.25 1500m M Decathlon

21.40 4x100m M Finale ev. Italia

21.53 4x100m F Finale ev. Italia

Domenica 27 agosto