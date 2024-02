Mondiali atletica indoor, Glasgow 2024: il programma delle gare e dove vederle in tv

Tutto è pronto a Glasgow per i Mondiali indoor 2024 di atletica leggera. Per questo primo appuntamento da non perdere, in una stagione in cui ci saranno anche gli Europei a Roma e le attesissime Olimpiadi a Parigi, l'Italia ha convocato 21 atleti, 10 donne e 11 uomini.

Tra gli atleti più attesi ci sono le stelle del salto in lungo, Larissa Iapichino, e Mattia Furlani, i campioni del peso Leonardo Fabbri e Zane Weir, i nostri super velocisti Samuele Ceccarelli e Chituru Ali (60 metri) e la nostra velocista di punta, Zaynab Dosso. Mancheranno gli olimpionici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi che stanno concentrando la loro preparazione sui prossimi grandi eventi.

Mondiali di atletica indoor: il calendario e dove vederli in tv

Qui trovate il programma completo delle gare dei Mondiali di atletica indoor 2024 di Glasgow.

1) venerdì 1 marzo

11.05 pentathlon: 60 ostacoli

11.20 400 metri (femminile): batterie

11.55 pentathlon: salto in alto

12. 400 metri (maschile): batterie

12.06 Getto del peso (femminile): finale

12.40 800 metri (femminile): batterie

13.22 800 metri (maschile): batterie

14.10 60 metri (maschile): batterie

14.20 pentathlon: getto del peso

20.05 1500 metri (femminile): batterie

20.15 pentathlon: salto in lungo

20.41 salto in alto (femminile): finale

20.45 60 metri (maschile): semifinali

21.10 1500 metri (maschile): batterie

21.20 getto del peso (maschile): finale

21.50 400 metri (femminile): semifinali

22.10 400 metri (maschile): semifinali

22.30 pentathlon: 800 metri

22.45 60 metri (maschile): finale

Sabato 2 marzo

11.00 Salto in lungo (maschile): finale

11.10 60 ostacoli (maschile): batterie

12.00 Eptathlon: 60 metri

12.20 60 metri (femminile): batterie

13.10 800 metri (femminile): semifinali

13.15 Eptathlon: salto in lungo

13.30 800 metri (maschile): semifinali

14.35 Eptathlon: getto del peso

20.05 Salto con l’asta (femminile): finale

20.10 60 ostacoli (maschile): semifinali

20.30 Eptathlon: salto in alto

20.40 Salto triplo (maschile): finale

20.45 60 metri (femminile): semifinali

21.15 3000 metri (femminile): finale

21.40 3000 metri (maschile): finale

22.00 400 metri (femminile): finale

22.10 400 metri (maschile): finale

22.30 60 ostacoli (maschile): finale

22.45 60 metri (femminile): finale

Domenica 3 marzo

11.05 Eptathlon: 60 ostacoli

11.18 Salto triplo (femminile): finale

11.25 60 ostacoli (femminile): batterie

12.10 4×400 (maschile): batterie

12.15 Eptathlon: salto con l’asta

12.38 4×400 (femminile): batterie

12.50 Salto in alto (maschile): finale

20.00 Salto con l’asta (maschile): finale

20.15 Salto in lungo (femminile): finale

20.40 60 ostacoli (femminile): semifinali

21.15 4×400 (maschile): finale

21.30 4×400 (femminile): finale

21.45 Eptathlon: 1000 metri

22.00 60 ostacoli (femminile): finale

22.10 800 metri (maschile): finale

22.20 800 metri (femminile): finale

22.30 1500 metri (maschile): finale

22.45 1500 metri (femminile): finale

Mondiali atletica indoor Glasgow 2024: dove vederli in tv

I Mondiali indoor di atletica 2024 di Glasgow saranno trasmessi in diretta in chiaro sui canali Rai. Le sessioni pomeridiane saranno trasmesse su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), le sessioni serali, su Rai 2, al termine del TG2. Diretta streaming gratuita su Raiplay.