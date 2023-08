Mondiali ciclismo Glasgow 2023, prova in linea uomini elite: dove vederla in diretta tv

Appuntamento imperdibile ai mondiali di ciclismo. Domenica 6 agosto, a a Glaslow, si assegna la maglia iridata. Su un percorso di 271,1 km con partenza da Edimburgo e arrivo a Glasgow, con un circuito finale di dieci giri da 14,3 km, sarà battaglia.

I protagonisti più attesi sono Remco Evenepoel e gli altri corridori del fortissimo Belgio, Wout Van Aert e Jasper Philipsen. Da tenere d'occhio anche Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e Mads Pedersen. L'Italia, che non è tra le nazioni favorite, proverà a giocarsi le sue carte con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, che al Tour de France hanno dimostrato di avere una buona gamba anche se non sono riusciti a piazzare la zampata vincente.

La corsa che deciderà il campione del mondo 2023 inizierà alle ore 10.30 e l'arrivo è previsto alle 17.00. Gli appassionati potranno seguirla in diretta integrale in chiaro su Raisport dalle 10.00 e su Rai 2 dalle 14.45 e gli abbonati su Eurosport. Streaming gratuito su RaiPlay, a pagamento su Discovery+, Now, Dazn e Sky Go.