Mondiali ciclismo, il ct Bennati ha scelto: gli 8 italiani da tifare domenica

Il ct Daniele Bennati ha deciso. Oggi, giovedì 22 settembre, ha sciolto gli ultimi dubbi scegliendo gli otto azzurri per la prova in linea che si svolgerà domenica 25 settembre a Wollongong. Nicola Conci è stato scelto come ultimo titolare, mentre Filippo Zana a Matteo Sobrero, argento nella cronostaffetta mista, saranno le riserve.

Mondiali ciclismo, Wollongong 2022: gli azzurri

L'Italia, che non è tra le favorite per questa prova ma punta a sorprendere, affida le sue maggiori speranze di successo ad Alberto Bettiol, Andrea Bagioli e Matteo Trentin, che saranno sostenuti da Davide Ballerini, Edoardo Affini, Lorenzo Rota, Nicola Samuele Battistella e Nicola Conci.

Il sogno, che sembra al momento molto difficile da realizzare, è quello di ripetere un'impresa che manca da Varese 2008, quando Alessandro Ballan si laureò campione del mondo.

Sabato 24 settembre ci sarà la prova elite delle donne. Paolo Sangalli ha convocato Elisa Balsamo che andrà a caccia del suo secondo titolo consecutivo. Al fianco della piemontese ci saranno Bastianelli, Bertizzolo, Cecchini, Guazzini, Longo Borghini, Persico e Zanardi.