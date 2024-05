Mondiali Judo, subito le prime medaglie per l'Italia, il calendario e il programma

È iniziata con un grande trionfo per il judo italiano la prima giornata dei Campionati Mondiali di Abu Dhabi. Odette Giuffrida ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 52 kg, battendo in finale l'uzbeka Diyora Keldiyorova.

Questo oro mondiale è il primo per la judoka romana, che già vanta un argento olimpico a Rio 2016 e un bronzo a Tokyo 2020.

La vittoria di Giuffrida segna un momento storico per il judo italiano, riportando l'oro mondiale nel paese dopo 33 anni. L'ultima volta era successo con Emanuela Pierantozzi e Alessandra Giungi a Barcellona nel 1991.

Giuffrida ha dominato la competizione, dimostrando ancora una volta la sua classe e determinazione. La finale contro Keldiyorova è stata intensa, ma l'italiana ha saputo imporsi con tecnica, strategia e tantissima determinazione. "Dietro questa medaglia c’è una vita dedicata a questo sport, dedicata al mio sogno. E c’è tanto lavoro, tanta testa e tanto cuore – ha dichiarato la neocampionessa del mondo dopo le premiazioni – Questa giornata mi ha cambiato la vita!"

Anche Assunta Scutto ha portato alto il nome dell'Italia, conquistando la medaglia d'argento nella categoria 48 kg. La ventiduenne napoletana, numero 1 della sua categoria, ha lottato benissimo ed ha ceduto soltanto in finale alla mongola Baasankhuu Bavuudorj. Per Scutto è la terza medaglia mondiale consecutiva, a conferma della sua crescita continua e del suo potenziale per il futuro. Questo successo proietta Giuffrida e Scutto tra le favorite per le Olimpiadi di Parigi 2024 e conferma l'eccellenza del judo italiano a livello internazionale.

Per la cronaca di tutta la giornata vai su WWW.FIJLKAM.IT

I Mondiali di Judo 2024 sono iniziati ieri e andranno avanti fino a venerdì 24 maggio. Sono Mondiali preolimpici, decisivi anche per le ultime qualificazioni a Parigi 2024 o, per chi è già qualificato, per conquistare una posizione da testa di serie.

Mondiali di Judo: dove vederli in diretta in tv

Le dirette TV saranno su Sky Sport Arena, tutti i giorni tranne venerdì 24 ( passaggio su Sky Sport Max,) con il commento tecnico di Ylenia Scapin, e sulla RAI

con il commento di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido (programmazione consultabile su RaiPlay) e su Eurosport. I blocchi finali vanno in scena dalle 16:00 alle 18:00.

Il calendario degli azzurri:

Lunedì 20 maggio-2ª giornata

Donne: -57 kg (Veronica Toniolo)

Uomini: -66 kg (Elios Manzi, Matteo Piras); -73 kg (Giovanni Esposito, Manuel Parlati)

Martedì 21 maggio-3ª giornata

Donne: -63 kg (Savita Russo, Flavia Favorini)

Uomini: -81 kg (Antonio Esposito)

Mercoledì 22 maggio-4ª giornata

Donne: -70 kg (Irene Pedrotti, Kim Polling); -78 kg (Alice Bellandi)

Uomini: -90 kg (Christian Parlati)

Giovedì 23 maggio-5ª giornata

Donne: +78 kg (Asya Tavano)

Uomini: -100 kg (Gennaro Pirelli); +100 kg

Venerdì 24 maggio-6ª giornata