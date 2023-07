Mondiali Nuoto 2023: il calendario e il programma delle gare in tv

9 ori e 22 medaglie. L'Italia nel nuoto, nell'ultima edizione mondiale un anno fa a Budapest, ha brillato come sempre. Ora, ai Mondiali di Fukuoka, in programma dal 14 al 30 luglio, l'obiettivo è quello di migliorare la precedente edizione e centrare le qualificazioni alle olimpiadi di Parigi 2024. Nelle acque giapponesi saranno in palio i 75 titoli iridati in sei discipline: nuoto in vasca lunga, nuoto di fondo, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze.

Chi vorrà seguire le gare in diretta dovrà puntare la sveglia a causa del fuso-orario, visto che le gare si disputeranno a partire dalla notte italiana, ma finiranno nel primo pomeriggio.

Mondiali Nuoto 2023: gli italiani

Dopo gli ottimi risultati ai Mondiali in Ungheria e agli Europei di Roma, l'Italia sa di poter contare nuovamente sulle sue stelle. Tra queste ci sono Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e la punta di diamante, Gregorio Paltrinieri, che andrà a caccia di nuova gloria sia in vasca che tra le acque libere, dove il primo obiettivo sarà il pass per la spedizione olimpica del prossimo anno. A cercare un risultato importante in questa specialità ci sarà anche Domenico Acerenza.

Mancherà purtroppo Giorgio Minisini, il nostro campione del nuoto artistico, per un infortunio al ginocchio. L'Italia si aspetta ulteriori soddifazioni dalla pallanuoto con il Settebello e il Setterosa.

Mondiali nuoto 2023: il calendario

Venerdì 14 luglio

02:00: Nuoto artistico, tecnico individuale donne (preliminari)

03:00: Tuffi, trampolino 1m donne (preliminari)

05:00: Nuoto artistico, tecnico individuale uomini (preliminari)

08:00: Tuffi, trampolino 1m uomini (preliminari)

08:00: Nuoto artistico, duo tecnico donne (preliminari)

Sabato 15 luglio

01:00: Nuoto di fondo, 10km donne

02:00: Tuffi, trampolino 3m sincronizzato uomini (preliminari)

03:00: Nuoto artistico, routine acrobatica (preliminari)

05:30: Tuffi, piattaforma 10m sincronizzato misto

07:00: Nuoto artistico, duo tecnico misto (preliminari)

08:30: Tuffi, trampolino 1m donne

11:00: Tuffi, trampolino 3m sincronizzato uomini

12:30: Nuoto artistico, tecnico individuale donne

Domenica 16 luglio

01:00: Nuoto di fondo, 10km uomini

02:00: Pallanuoto donne, gironi Usa-Cina

03:00: Tuffi, piattaforma 10m sincronizzato donne (preliminari)

03:00: Nuoto artistico, tecnico a squadre miste (preliminari)

03:30: Pallanuoto donne, gironi Francia-Australia

05:00: Pallanuoto donne, gironi Olanda-Spagna

06:30: Pallanuoto donne, gironi ISraele-Kazakistan

07:30: Tuffi, trampolino 1m uomini

09:00: Pallanuoto donne, gironi Italia-Argentina

09:30: Nuoto artistico, duo tecnico misto

10:30: Pallanuoto donne, gironi Grecia-Sudafrica

11:00: Tuffi, piattaforma 10m sincronizzato donne

12:00: Pallanuoto donne, gironi Olanda-Giappone

12:30: Nuoto artistico, duo tecnico donne

13:30: Pallanuoto donne, gironi Ungheria-Canada

Lunedì 17 luglio

02:00: Tuffi, trampolino 3m sincronizzato donne (preliminari)

02:00: Nuoto artistico, libero individuale donne (preliminari)

02:00: Pallanuoto uomini, gironi Kazakistan-Usa

03:30 - Pallanuoto uomini, gironi Australia-Grecia

05:00 - Pallanuoto uomini, gironi Canada-Cina

05:30 - Tuffi, piattaforma 10m sincronizzato uomini (preliminari)

06:30 - Pallanuoto uomini, gironi Francia-Italia

07:00 - Nuoto artistico, tecnico individuale uomini

08:30 - Tuffi, trampolino 3m sincronizzato donne

09:00 - Pallanuoto uomini, gironi Argentina-Croazia

10:30 - Pallanuoto uomini, gironi Montenegro-Sudafrica

11:00 - Tuffi, piattaforma 10m sincronizzato uomini

12:00 - Pallanuoto uomini, gironi Ungheria-Giappone

12:30 - Nuoto artistico, routine acrobatica

13:30 - Pallanuoto uomini, gironi Serbia-Spagna

Martedì 18 luglio

01:00: Nuoto di fondo, 5km donne

02:00: Nuoto artistico, duo libero donne

02:00: Pallanuoto donne, gironi Kazakistan-Olanda

03:00: Tuffi, piattaforma 10m donne (preliminari)

03:00: Nuoto di fondo, 5km uomini

03:30: Pallanuoto donne, gironi Spagna-Israele

05:00: Pallanuoto donne, gironi Sudafrica-Italia

06:30: Pallanuoto donne, gironi Argentina-Grecia

07:30: Tuffi, piattaforma 10m donne (semifinali)

08:00: Nuoto artistico, libero individuale uomini (preliminari)

09:00: Pallanuoto donne, gironi Canada-Olanda

10:30: Pallanuoto donne, gironi Australia-Usa

11:00: Tuffi, team event 3m/10m misto

12:00: Pallanuoto donne, gironi Giappone-Ungheria

12:30: Nuoto artistico, tecnico a squadre miste

13:30: Pallanuoto donne, gironi Cina-Francia

Mercoledì 19 luglio

02:00: Tuffi, trampolino 3m uomini (preliminari)

02:00: Pallanuoto uomini, gironi Italia-Canada

03:30: Pallanuoto uomini, gironi Cina-Francia

05:00: Pallanuoto uomini, gironi Croazia-Ungheria

06:30: Pallanuoto uomini, gironi Spagna-Montenegro

08:30: Tuffi, trampolino 3m uomini (semifinali)

09:00: Pallanuoto uomini, gironi Sudafrica-Serbia

09:30: Nuoto artistico, programma libero individuale uomini

10:30: Pallanuoto uomini, gironi Grecia-Kazakistan

11:00: Tuffi, piattaforma 10m donne

12:00: Pallanuoto uomini, gironi Giappone-Argentina

12:30: Nuoto artistico, programma libero individuale donne

13:30: Pallanuoto uomini, gironi Usa-Australia

Giovedì 20 luglio

01:00: Nuoto di fondo, 4x1500m mista

02:00: Tuffi, trampolino 3m donne (preliminari)

02:00: Pallanuoto donne, gironi Argentina-Sudafrica

03:00: Nuoto artistico, programma libero a squadre miste (preliminari)

03:30: Pallanuoto donne, gironi Grecia-Italia

05:00: Pallanuoto donne, gironi Olanda-Ungheria

06:30: Pallanuoto donne, gironi Cina-Australia

07:30: Tuffi, trampolino 3m donne (semifinali)

09:00: Pallanuoto donne, gironi Francia-Usa

10:30: Pallanuoto donne, gironi Spagna-Kazakistan

11:00: Tuffi, trampolino 3m uomini

12:00: Pallanuoto donne, gironi Canada-Giappone

12:30: Nuoto artistico, duo libero donne

13:30: Pallanuoto donne, gironi Israele-Olanda

Venerdì 21 luglio

02:00: Tuffi, piattaforma 10m uomini (preliminari)

02:00: Pallanuoto uomini, gironi Ungheria-Argentina

03:00: Nuoto artistico, duo misto libero (preliminari)

03:30: Pallanuoto uomini, gironi Sudafrica-Spagna

05:00: Pallanuoto uomini, gironi Serbia-Montenegro

06:30: Pallanuoto uomini, gironi Usa-Grecia

08:30: Tuffi, piattaforma 10m uomini (semifinali)

09:00: Pallanuoto uomini, gironi Australia-Kazakistan

10:30: Pallanuoto uomini, gironi Cina-Italia

11:00: Tuffi, trampolino 3m donne

12:00: Pallanuoto uomini, gironi Croazia-Giappone

12:30: Nuoto artistico, programma libero a squadre miste

13:30: Pallanuoto uomini, gironi Francia-Canada

Sabato 22 luglio

02:00: Pallanuoto donne, match di classificazione

03:00: Nuoto artistico, programma libero duo misto

03:30: Pallanuoto donne, match di classificazione

07:00: Pallanuoto donne, play-off

08:30: Tuffi, trampolino 3m sincronizzato misto

08:30: Pallanuoto donne, play-off

10:00: Pallanuoto donne, play-off

11:30: Tuffi, piattaforma 10m uomini

11:30: Pallanuoto donne, play-off

Domenica 23 luglio

02:00: Pallanuoto uomini, match di classificazione

03:30: Nuoto, 400m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 100m farfalla donne (batterie)

03:30: Nuoto, 200m misti donne (batterie)

03:30: Nuoto, staffetta 4x100m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 400m stile libero uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 100m rana uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 50m farfalla uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 400m misti uomini (batterie)

03:30: Nuoto, staffetta 4x100m stile libero uomini (batterie)

03:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

07:00: Pallanuoto uomini, play-off

08:30: Pallanuoto uomini, play-off

10:00: Pallanuoto uomini, play-off

11:30: Pallanuoto uomini, play-off

13:00: Nuoto, 400m stile libero donne

13:00: Nuoto, 100m farfalla donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m misti donne (semifinali)

13:00: Nuoto, staffetta 4x100m stile libero donne

13:00: Nuoto, 400m stile libero uomini

13:00: Nuoto, 100m rana uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 50m farfalla uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 400m misti uomini

13:00: Nuoto, staffetta 4x100m stile libero uomini

Lunedì 24 luglio

02:00 - Pallanuoto donne, match di classificazione

03:30 - Nuoto, 1500m stile libero donne (batterie)

03:30 - Nuoto, 100m dorso donne (batterie)

03:30 - Nuoto, 100m rana donne (batterie)

03:30 - Nuoto, 200m stile libero uomini (batterie)

03:30 - Nuoto, 100m dorso uomini (batterie)

03:30 - Pallanuoto donne, match di classificazione

05:00 - Pallanuoto donne, match di classificazione

06:30 - Pallanuoto donne, match di classificazione

08:00 - Pallanuoto donne, quarti di finale

09:30 - Pallanuoto donne, quarti di finale

11:00 - Pallanuoto donne, quarti di finale

12:30 - Pallanuoto donne, quarti di finale

13:00 - Nuoto, 100m dorso donne (semifinali)

13:00 - Nuoto, 100m rana donne (semifinali)

13:00 - Nuoto, 100m farfalla donne

13:00 - Nuoto, 200m misti donne

13:00 - Nuoto, 200m stile libero uomini (semifinali)

13:00 - Nuoto, 100m dorso uomini (semifinali)

13:00 - Nuoto, 100m rana uomini

13:00 - Nuoto, 50m farfalla uomini

Martedì 25 luglio

02:00: Pallanuoto uomini, match di classificazione

03:30: Nuoto, 200m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 800m stile libero uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 50m rana uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 200m farfalla uomini (batterie)

03:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

04:40: Tuffi dalle grandi altezze, 20m donne (preliminari)

05:00: Pallanuoto uomini, match di classificazione

06:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

07:00: Tuffi dalle grandi altezze, 27m uomini (preliminari)

08:00: Pallanuoto uomini, quarti di finale

09:30: Pallanuoto uomini, quarti di finale

11:00: Pallanuoto uomini, quarti di finale

12:30: Pallanuoto uomini, quarti di finale

13:00: Nuoto, 200m stile libero donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 1500m stile libero donne

13:00: Nuoto, 100m dorso donne

13:00: Nuoto, 100m rana donne

13:00: Nuoto, 200m stile libero uomini

13:00: Nuoto, 100m dorso uomini

13:00: Nuoto, 50m rana uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m farfalla uomini (semifinali)

Mercoledì 26 luglio

02:00: Pallanuoto donne, match di classificazione

03:30: Nuoto, 50m dorso donne (batterie)

03:30: Nuoto, 200m farfalla donne (batterie)

03:30: Nuoto, 100m stile libero uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 200m misti uomini (batterie)

03:30: Nuoto, staffetta 4x100m medley mista (batterie)

03:30: Pallanuoto donne, match di classificazione

05:00: Tuffi dalle grandi altezze, 20m donne

07:00: Pallanuoto donne, match di classificazione

08:30: Pallanuoto donne, match di classificazione

10:00. Pallanuoto donne, semifinali

11:30: Pallanuoto donne, semifinali

13:00: Nuoto, 200m stile libero donne

13:00: Nuoto, 50m dorso donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m farfalla donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 100m stile libero uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 800m stile libero uomini

13:00: Nuoto, 50m rana uomini

13:00: Nuoto, 200m farfalla uomini

13:00: Nuoto, 200m misti uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, staffetta 4x100m medley mista

Giovedì 27 luglio

02:00: Pallanuoto uomini, match di classificazione

03:30: Nuoto, 100m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 200m rana donne (batteria)

03:30: Nuoto, staffetta 4x200m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 200m dorso uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 200m rana uomini (batterie)

03:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

05:00: Tuffi dalle grandi altezze, 27m uomini

07:00: Pallanuoto uomini, match di classificazione

08:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

10:00: Pallanuoto uomini, semifinali

11:30: Pallanuoto uomini, semifinali

13:00: Nuoto, 100m stile libero donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 50m dorso donne

13:00: Nuoto, 200m rana donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m donne farfalla

13:00: Nuoto, staffetta 4x200m stile libero donne

13:00: Nuoto, 100m stile libero uomini

13:00: Nuoto, 200m dorso uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m rana uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m misti uomini

Venerdì 28 luglio

03:30: Nuoto, 800m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 200m dorso donne (batterie)

03:30: Nuoto, 50m farfalla donne (batterie)

03:30: Nuoto, 50m stile libero uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 100m farfalla uomini (batterie)

03:30: Nuoto, staffetta 4x200m stile libero uomini (batterie)

04:30: Pallanuoto donne, match di classificazione

06:00: Pallanuoto donne, finale per il bronzo

09:30: Pallanuoto donne, match di classificazione

11:00: Pallanuoto donne, finale

13:00: Nuoto, 100m stile libero donne

13:00: Nuoto, 200m dorso donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m rana donne

13:00: Nuoto, 50m farfalla donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 50m stile libero uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 200m dorso uomini

13:00: Nuoto, 200m rana uomini

13:00. Nuoto, 100m farfalla uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, staffetta 4x200m stile libero uomini

Sabato 29 luglio

03:30: Nuoto, 50m stile libero donne (batterie)

03:30: Nuoto, 50m rana donne (batterie)

03:30: Nuoto, 1500m stile libero uomini (batterie)

03:30: Nuoto, 50m dorso (batterie)

03:30: Nuoto, staffetta 4x100m stile libero mista (batterie)

04:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

06:00: Pallanuoto uomini, finale per il bronzo

09:30: Pallanuoto uomini, match di classificazione

11:00: Pallanuoto uomini, finale

13:00: Nuoto, 50m stile libero donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 800m stile libero donne

13:00: Nuoto, 200m dorso donne

13:00: Nuoto, 50m rana donne (semifinali)

13:00: Nuoto, 50m farfalla donne

13:00: Nuoto, 50m stile libero uomini

13:00: Nuoto, 50m dorso uomini (semifinali)

13:00: Nuoto, 100m farfalla uomini

13:00: Nuoto, staffetta 4x100m stile libero mista

Domenica 30 luglio

03:30: Nuoto, 400m misti donne (batterie)

03:30: Nuoto, staffetta 4x100m misti donne (batterie)

03:30. Nuoto, staffetta 4x100 misti uomini (batterie)

13:00: Nuoto, 50m stile libero donne

13:00: Nuoto, 50m rana donne

13:00: Nuoto, 400m misti donne

13:00: Nuoto, staffetta 4x100m misti donne

13:00: Nuoto, 1500m stile libero uomini

13:00: Nuoto, 50m dorso uomini

13:00: Nuoto, staffetta 4x100m misti uomini

Mondiali nuoto 2023: dove vederli in diretta tv

Le gare dei mondiali di nuoto in vasca lunga, nuoto di fondo, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze saranno trasmesse in diretta in Italia sui canali RAI e via satellite su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Raiplay e NOW.