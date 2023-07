Mondiali di Fukuoka: oro per Ceccon nei 50 farfalla, Martinenghi d'argento nei 100 rana

Doppia medaglia per l’Italia nella seconda giornata di gara alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), sede dei Campionati Mondiali di nuoto. Thomas Ceccon si è aggiudicato l’oro nei 50 farfalla. Il fuoriclasse veneto ha chiuso con il tempo di 22.68 (record italiano) riuscendo a piazzarsi davanti al portoghese Diogo Matos Ribeiro (22.80) e al francese Maxime Grousset (22.82).

Un risultato notevole per l’azzurro (foto Andrea Staccioli, Giorgio Scala e Andrea Masini/DBM Deepbluemedia) che, presentatosi in vasca poco dopo aver dominato la propria semifinale nei 100 dorso, ha regalato all'Italia la prima medaglia in assoluto in questa specialità.

Sorride anche Nicolò Martinenghi, che si è garantito l’argento nei 100 rana. Il varesino è stato protagonista di una gara estremamente combattuta, chiusa al secondo posto ex aequo con l'olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Finck (58.72). Oro per il cinese Haiyang Qin (57.69), che ha tenuto un ritmo insostenibile per gli avversari nella seconda metà della prova. Per l’azzurro, dunque, un'altra piacevole conferma sul podio dopo il primo posto dello scorso anno a Budapest (Ungheria).