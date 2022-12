Nuoto, Mondiali vasca corta:la 4x50 mista brilla con l'argento e il record europeo

Un argento splendente per la 4x50 mista ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Oggi, mercoledì 14 dicembre, il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli ha fatto registrare il secondo tempo (1'36"01), nuovo record europeo, chiudendo la gara sulla piazza d'onore, alle spalle degli Stati Uniti e davanti al Canada (1'36"9

Una gara bellissima vinta dagli statunitensi con il record mondiale. Lorenzo Mora ha nuotato la sua frazione di dorso in 22"59, poi è toccato alla rana di Nicolò Martinenghi 824"83), che ha ceduto il testimone alle donne. Silvia Di Pietro ha nuotato la frazione a delfino in 24"52 e Costanza Cocconcelli ha completato la gara con lo stile libero in 24"07.

"Aprire così ci gasa tutti", dicono in coro. "Sono contento per tutta la squadra. Siamo andati molto forte ed è venuto un tempo strepitoso", commenta Lorenzo Mora, 24 anni, allievo di Fabrizio Bastelli e orgoglio delle Fiamme Rosse a Amici Nuoto Modena. "Abbiamo fatto una gara bellissima. Ho fatto la mia miglior frazione da lanciato. Portiamo a casa un altro ottimo risultato. Un bell'inizio di Mondiale per me e per tutto il team. Adesso arrivano anche le gare individuali", prosegue Nicolò Martinenghi, tesserato per l'Aniene e allenato da Marco Pedoja. "Come ho detto ieri le condizioni non sono le migliori, perchè fa parecchio freddo ed io lo soffro parecchio . Sono soddisfatta della mia frazione e ovviamente del risultato generale che è strepitoso", aggiunge Silvia Di Pietro, allenata da Mirko Nozzolilloper Carabinieri e Aniene. "Ieri ho avuto un po' di difficoltà generali nella gara individuale. Chiudere non è mai semplice. Ho dovuto completare il bellissimo lavoro effettuato dai miei compagni. Ed è andata benissimo", conclude Costanza Cocconcelli, portacolori di Fiamme Gialle e Azzurra 91 e allenata da Fabrizio Bastelli.