Mondiali pallanuoto 2023, il calendario del Settebello: orari e dove vedere le partite in tv

Iniziano i Mondiali di pallanuoto 2023 a Fukuoka, in Giappone, che fanno parte dei World Aquatics Championship 2023. Nel torneo, che si disputerà dal 16 al 29 luglio, il Settebello di Alessandro Campagna, una delle nazioni favorite per la vittoria finale, affronta Francia, Canada e Cina.

Il primo match, contro la Francia, si gicherà lunedì 17 luglio alle ore 6.30, la seconda sfida contro il Canada, mercoledì 19, alle 2.00, l'ultima partita, nel girone B, quello di cui fa parte l'Italia, sarà venerdì 21 contro la Cina alle 10.30.

Sarà la prima qualificata ad accedere direttamente ai quarti, mentre seconda e terza giocheranno gli ottavi. Le finaliste si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport e in diretta streaming su Rai Play, SkyGo e NOW.