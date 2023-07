Mondiali pallanuoto 2023, il calendario del Setterosa: dove vedere le partite in tv

I mondiali di pallanuoto inizieranno domenica 16 e si concluderanno sabato 29 luglio. Il Setterosa di Carlo Silipo, nel Girone C, si presenta all'appuntamento con grandi ambizioni. Le nostre ragazze sfideranno Argentina, Sudafrica e Grecia.

L'esordio del Setterosa sarà domenica 16 luglio contro l'Argentina, poi le nostre ragazze torneranno in vasca martedì 18 per affrontare il Sudafrica, alle 9 e giovedì 20 contro la Grecia alle 3.30.

Sarà la prima qualificata ad accedere direttamente ai quarti, mentre seconda e terza giocheranno gli ottavi. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport e in diretta streaming su Rai Play, SkyGo e NOW.