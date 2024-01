Pallanuoto maschile, Mondiale 2024: calendario, girone Settebello, dove vederlo in tv

Obiettivo da non fallire per il Settebello che torna in vasca ai Mondiali di pallanuoto a Doha, parte dei Mondiali di nuoto 2024 in programma dal 2 al 18 febbraio. I ragazzi di Sandro Campagna sono pronti a dare battaglia nel gruppo D dove affronteranno Kazakistan, Ungheria e Romania.

Sarà l'inizio di una corsa che deve concludersi centrando il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto.Ne verranno assegnati quattro, alle quattro migliori squadre nel torneo maschile, non ancora qualificate per l'appuntamento a Cinque Cerchi.

Il Settebello, dopo il bronzo europeo conquistato a gennaio, a Zagabria, battendo l'Ungheria e riscattando la sconfitta in semifinale con la Spagna, punta a disputare un grande torneo iridato.

Mondiali pallanuoto maschile Doha 2024: i convocati del Settebello

Sandro Campagna per i Mondiali di pallanuoto di Doha ha convocato:

Lorenzo Bruni

Giacomo Cannella

Francesco Condemi

Luca Damonte

Marco Del Lungo

Francesco Di Fulvio

Edoardo Di Somma

Gonzalo Oscar Echenique

Andrea Fondelli

Matteo Iocchi Gratta

Vincenzo Renzuto Iodice

Luca Marziali

Gianmarco Nicosia

Nicholas Presciutti

Alessandro Velotto

Mondiali pallanuoto maschile Doha 2024: il calendario del Settebello

Il Settebello, che è stato inserito nel gruppo D, esordirà ai Mondiali di pallanuoto lunedì 5 febbraio contro il Kazakistan, poi affronterà l'Ungheria, mercoledì 7 e venerdì 9 sfiderà la Romania.

Lunedì 5 febbraio: Italia-Kazakistan, ore 17

Mercoledì 7 febbraio: Ungheria-Italia, ore 14

Venerdì 9 febbraio: Romania-Italia, ore 11.30

Mondiali pallanuoto maschile Doha 2024: dove vederli in tv e in streaming

Le partite del Settebello ai Mondiali di pallanuoto sono trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Sky, streaming a pagamento su Sky Go, Now e Recast TV.