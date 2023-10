Rugby Mondiali 2023, le imperdibili sfide dei quarti di finale: orario e dove vederla in tv

Arrivano gli scontri a eliminazione diretta ai Mondiali di rugby 2023. Le prime otto nazioni nei prossimi 15 giorni si giocheranno il titolo. L'Italia anche in questa occasione non è riuscita a superare la fase a gironi, un'impresa che quest'anno era davvero proibitiva dato che era nello stesso pool di Francia e All Blacks che hanno conquistato come da pronostici il passaggio del turno. I nostri sono riusciti a battere, come da previsioni Namibia e Uruguay.

Saranno quattro le sfide imperdibili che decideranno le due semifinaliste e due sono vere e proprie finali anticipate.

Sabato 14 ottobre alle 17.00 il Galles sfida l'Argentina, mentre alle 21.00 il piatto forte è Irlanda-Nuova Zelanda. Domenica 15 ottobre alle 17.00 l'Inghilterra affronta le Fiji, mentre alle 21 la Francia, padrona di casa, se la vedrà contro il Sudafrica.

Coppa mondo rugby 2023, quarti di finale: il calendario

Sabato 14 ottobre

17.00 Galles-Argentina

21.00 Irlanda-Nuova Zelanda

Domenica 15 ottobre

17.00: Inghilterra-Fiji

21.00: Francia-Sudafrica

Mondiali Rugby 2023: dove vederli in tv

I quarti di finale dei Mondiali di Rugby 2023 saranno trasmessi in diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su ky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Sky Go, Now e Raiplay.