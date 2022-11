Mondiali di Sambo e Europei di Kickboxing: gli impegni degli Azzurri

Ultime settimane del 2022 caldissime per il mondo Federkombat, che lavora alacremente anche per la pianificazione delle attività del prossimo anno, ma che prima sarà protagonista di eventi internazionali che potrebbe accrescere il ricco medagliere azzurro. Oggi è partita la spedizione del Sambo per i Campionati del Mondo di Bishkek, capitale del Kirghizistan. “I nostri atleti, guidati dal capo delegazione Roberto Ferraris, sono attesi da una difficile e impegnativa performance, ma sono convinto che tutti gli azzurri daranno il massimo in gara e anche sotto il punto di vista del fair play, a noi molto caro”, apre il presidente di Federkombat, Donato Milano.

Nel fine settimana partirà invece una nutrita spedizione, con destinazione Antalya, Turchia, per gli Europei di Kickboxing. “Una tappa importantissima della stagione, che serve per la qualificazione ai World Combat Games in programma alla fine di settembre del 2023 a Riad, in Arabia Saudita, e agli European Games, i Giochi olimpici europei, che si svolgeranno alla fine di giugno 2023 in Polonia. Siamo pronti. La nostra spedizione comprende 95 persone, di cui 78 atleti, molti dei quali difenderanno in Turchia il titolo nelle diverse discipline e saranno chiamati a riconfermarsi. Impresa difficile, ma alla portata dei nostri ragazzi”, prosegue il presidente.

L’anno si chiuderà con un altro evento di spessore internazionale: “A breve saremo protagonisti nei Campionati del mondo di Shoot Boxe al Cairo, in Egitto, dal 6 al 10 dicembre prossimi”.

Nel frattempo, in sede si lavora per l’anno che verrà. “Siamo impegnati nella programmazione del prossimo anno, che sarà particolare e difficile, ma in cui ci aspettano molte novità. Siamo al lavoro per diversi progetti, che sveleremo nelle prossime settimane”.

Presto il presidente Donato Milano incontrerà anche il nuovo Ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Lo incontrerò il prossimo 22 novembre. Andrea Abodi è una persona che conosce molto ben il mondo dello sport. Una persona capace e sensibile, sempre al fianco del mondo sportivo, seppur in altre vesti. Siamo fiduciosi. Sono convinto che potrà fare solo bene. In bocca al lupo da parte mia personale e dell’intera federazione”.