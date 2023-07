Mondiali scherma, il calendario delle gare e dove vederle in diretta tv

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare oggi, martedì 25 luglio, con la cerimonia di apertura dalle 17.10 alle 17.40, i Mondiali di scherma a Milano, al centro congressi Allianz MiCo. Sarà l'evento più importante dell'anno e metterà in palio le qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024.

La scherma, da sempre miniera d'oro dell'Italia, punta ad eccellere nel Mondiale in casa, confermando le ottime prestazioni agli Europei di Plovdiv e ai Giochi Olimpici di Cracovia.

I Mondiali di scherma, in programma fino a domenica 30 luglio, vedranno in pedana 1200 atleti, per un totale di 162 Paesi coinvolti. 12 i titoli che saranno assegnati, 42 medaglie in palio, in 3 discipline, spada, fioretto e sciabola, individuali e a squadre, maschile e femminile.

Le fasi finali saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport, Rai2/Rai Sport e Eurosport. Qui trovate il calendario completo.

Mondiali scherma Milano 2023: il calendario e dove vederli in tv

25 luglio

dalle 8.30: tabellone principale, spada femminile individuale

dalle 10.10: tabellone principale, sciabola maschile individuale

26 luglio

dalle 8.30: tabellone principale, fioretto femminile individuale

dalle 10.10: tabellone principale, spada maschile individuale

27 luglio

dalle 10.00: tabellone principale, sciabola femminile individuale

fasi preliminari: spada femminile a Squadre

dalle 11.00. tabellone principale, fioretto maschile individuale

dalle 12.00: fasi preliminari, sciabola maschile a squadre

28 luglio

dalle 9.00, fasi preliminari: spada maschile a squadre

fasi preliminari: fioretto femminile a squadre

dalle 10.00: fasi finali, spada femminile a squadre

dalle 10.40: fasi finali, sciabola maschile a Squadre

29 luglio

dalle 09.00, fasi preliminari: fioretto maschile a Squadre, fasi preliminari: sciabola femminile a squadre

dalle 10.00, fasi finali: fioretto femminile a squadre

dalle 10.50, fasi finali: spada maschile a squadre

30 luglio: