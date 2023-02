Mondiali Sci, gigante maschile: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Tocca di nuovo agli uomini ai Mondiali di sci 2023 a Courchevel in Francia. Oggi, venerdì 17 febbraio, in Francia quattro gigantisti azzurri parteciperanno alla gara che vale il titolo mondiale.

Luca De Aliprandini è l'uomo di punta della nostra nazionale, visto che 2 anni fa a Cortina vinse l'argento. Quest'anno, però, sta disputando una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Filippo Della Vite disputerà il suo primo mondiale, Vinatzer scalderà i motori in vista dello slalom speciale, disciplina in cui è decisamente più accreditato. Completa il quartetto azzurro il veterano Giovanni Borsotti.

Il grande favorito per la vittoria è lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica generale della Coppa del mondo maschile 2022/2023. I principali avversari sono i norvegese Kristoffersen e Braathen, lo sloveno Zan Kranjec, l'altro elvetico Loic Meillard, l'austriaco Marco Schwarz e il francese Alexis Pinturault che potrà contare sul tifo di casa.

Mondiali sci, gigante maschile: l'orario e dove vederlo in tv

Il gigante maschile, valido per l'oro ai mondiali di sci, si disputa venerdì 17 febbraio. La prima manche è in programma alle ore 10.00, la seconda alle 13.30. La gara sarà trasmessa in chiaro su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay e per gli abbonati in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.