Mondiali Sci, slalom femminile: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Penultimo giorno di grande spettacolo ai Mondiali di sci alpino 2023 di Courchevel-Meribel. Oggi, sabato 18 febbraio, si disputa una delle gare più attese, lo slalom femminile. Le favorite per la medaglia d'oro sono l'americana Mikaela Shiffrin e la rivale di sempre la slovacca Petra Vhlova.

Tra i nomi più accreditati per il successo non può mancare quello della svizzera Wendy Holdener, che sta disputando una bellissima stagione nella Coppa del mondo femminile di sci 2022/2023.

L’Italia, in una specialità in cui è in difficoltà dal punto di vista tecnico, si affida al quartetto composto da Beatrice Sola, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli.

Mondiali sci, slalom femminile: l'orario e dove vederlo in tv

Lo slalom femminile, valido per l'oro ai mondiali di sci alpino, si disputa sabato 18 febbaio. La prima manche è in programma alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30.

I Mondiali di sci alpino vengono trasmessi in diretta e in chiaro su Rai2 e su Raisport, a seconda delle esigenze di palinsesto e in streaming gratuito su Raiplay. A pagamento sono in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.