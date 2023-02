Sci alpino, combinata femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023: orari e dove vederla in tv

L'attesa è finita. Lunedì 6 febbraio iniziano i Mondiali di sci alpino 2023 in Francia. A Meribel, dove si svolgono le gare femminili, la prima sfida in programma è la combinata. In questa disciplina, dove si disputano un superG e uno slalom, non si sono disputate gare in Coppa del mondo. La grande favorita è Mikaela Shiffrin, l'Italia punta in particolare su Federica Brignone.

Saranno in gara anche Marta Bassino, Elena Curtoni e Sofia Goggia. La campionessa bergamasca ha deciso di usare questo primo appuntamento per provare il SuperG e testare la sua condizione. Le altre atlete più attese sono la francese Tessa Worley, la norvegese Ragnhild Mowinckel, le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin e le austriache Franziska Gritsch e Ramona Siebenhofer.

Mondiale sci alpino 2023, gli orari in tv

La combinata femminile, ai Mondiali 2023, è in programma lunedì 6 febbraio. Il SuperG è alle ore 11, lo slalom alle 14.30. Diretta in chiaro su Raisport, a pagamento su Eurosport 1. Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Europlayer.