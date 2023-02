Mondiali sci, delusione azzurra nella discesa libera a Meribel: Goggia squalificata 

Niente gloria nella discesa libera femminile ai Mondiali di sci 2023. A Meribel a vincere la prova più attesa è a sorpresa la svizzera Flury, davanti all'austriaca Ortlieb e alla connazionale Suter.

Giornata amarissima per Sofia Goggia, la favorita nella sua disciplina. Per lei l'oro mondiale si conferma stregato. La campionessa bergamasca stava disputando una prova non eccezionale ma in linea con la possibilità di vincere o andare almeno a prendersi una medaglia di consolazione. Una spigolata, però, le è costata un'inforcata a una porta. Una volta tagliato il traguardo, però, è stata giustamente squalificata.

Mondiali sci, Goggia: "Un peccato aver perso una medaglia alla mia portata"

"Più che delusione, c’è il dispiacere - ha commentato la Goggia ai microfoni Rai -. Ho dato tutto quello che avevo. Fin lì non era andata male. Come fai a inforcare in discesa? Mi ha preso lo sci e mi sono trovata davanti la porta. E’ stato tutto talmente veloce che non avevo nemmeno capito, poi dal rallenty ho visto che avevo inforcato. In tutte e tre le prove non ho mai dominato, ma questa è una gara un po’ particolare: puoi fare la differenza in due o tre punti, poi il resto è alla portata di tanti. Arrivavo a questo Mondiale con una condizione non favorevole, ho cercato di dare tutto quello che avevo. E’ un peccato non aver preso una medaglia che era alla mia portata. C’è il dispiacere da digerire, poi ci si focalizza per i prossimi appuntamenti in vista di Crans Montana".

In questa gara, dove le azzurre hanno gareggiato con il lutto al braccio per ricordare Elena Fanchini, la ex compagna di squadra morta giovedì a soli 37 anni dopo aver combattuto contro un tumore, Curtoni si è piazzata solo 13esima, Pirovano 14esima, Delago 18esima.

Domani, domenica 12 febbraio, ci sarà la discesa libera maschile. L'Italia schiera Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Matteo Marsaglia. Nel quartetto scelto dalla Federazione manca Christof Innerhofer che era stato sempre tra i migliori nelle prove cronometrate. Proveranno a incrementare il bottino della nostra spedizione impreziosito dalle medaglie d'oro di Federica Brignone nella combinata alpina e di Marta Bassino in SuperG.



