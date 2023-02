Mondiali Sci, Discesa libera femminile: orario e dove vederla in diretta tv e in streaming

Il grande giorno è arrivato. Oggi, sabato 11 febbraio, Sofia Goggia affronterà la discesa libera di Meribel, a caccia della medaglia d'oro. L'Italia cercherà di cogliere un altro trionfo in questi Mondiali di sci, dopo le vittorie di Federica Brignone, nella combinata alpina e di Marta Bassino, in SuperG.

Le avversarie che l'azzurra dovrà temere di più, stando alle indicazioni delle prove crometrate sulla “Roc De Fer”, sono le norvegesi Kajsa Lie e Ragnhild Mowinckel e l'elvetica Lara Gut-Behrami. Saranno in pista con i colori azzurri anche Elena Curtoni, Laura Pirovano e Nicol Delago.

Mondiali sci, discesa libera femminile: l'orario e dove vederla in tv

La discesa libera femminile, valida per l'oro ai Mondiali di sci, si disputa a Meribel sabato 11 febbraio. L'appuntamento è per le ore 11.00. La gara sarà trasmessa in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay e per gli abbonati in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.