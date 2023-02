Mondiali Sci, Discesa libera maschile: orario e dove vederla in diretta tv e in streaming

Appuntamento da non perdere per gli amanti degli sport invernali. Oggi, domenica 12 febbraio, è in programma una delle gare più attese dei Mondiali di sci 2023. A Courchevel si assegna la medaglia d’oro nella discesa libera maschile. I favoriti per questa prova sono il leader di Coppa del mondo, Marco Odermatt e il leader della classifica di specialità, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

Osservati speciali anche il francese Johan Clarey e il canadese James Crawford. L’Italia schiera il suo quartetto di uomini jet: Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Matteo Marsaglia, che i tecnici della Federazione hanno preferito a Innerhofer, che si era distinto con buoni tempi nelle prove cronometrate.

Mondiali sci, discesa libera maschile: l'orario e dove vederla in tv

La discesa libera maschile, valida per l'oro ai mondiali di sci 2023 a Courchevel, è in programma domenica 12 febbraio. L'appuntamento è per le ore 11.00 e sarà trasmessa in chiaro su Rai2/Raisport e per gli abbonati in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.