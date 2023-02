Mondiali Sci, gigante femminile: orario e dove vederlo in diretta tv e in streaming

Nuovo importante appuntamento ai Mondiali di sci 2023 di Courchevel-Meribel. Oggi, giovedì 16 febbraio, si disputa il gigante femminile. L’Italia si presenta a questa gara con grandi ambizioni di medaglia e schiererà Marta Bassino, già vincitrice della medaglia d’oro in SuperG in questa rassegna e Federica Brignone, che nella giornata d’esordio di questa edizione iridata aveva vinto l’oro in combinata. Completano il quartetto azzurro Beatrice Sola e Asja Zenere.

Tra le favorite ci sono la statunitense Mikaela Shiffrin, l'elvetica Lara Gut-Behrami, la slovacca Petra Vlhova, la svedese Sara Hector, la norvegese Ragnhild Movinckel, la canadese Valerie Grenier e la francese Tessa Worley che potrà contare sul tifo di casa.

"Il parallelo mi ha fatto tanto bene in previsione del gigante e quindi mi prendo le cose positive, come il fatto che attiva molto bene tempismi diversi dal gigante. In vista del gigante, sappiamo che questa pista è bella ed è molto varia: ci abbiamo già sciato lo scorso anno. E’ tutta da spingere, con un ultimo muro finale in cui si può sciare e spingere tutte le curve. Sicuramente penso che l’affronterò come al solito, rimanendo concentrata su me stessa", ha detto Bassino.

"Sono reduce da qualche giorno di febbre alta, mi sono curata a casa. Adesso mi sento meglio e sto centellinando le energie, tenendole per la gara. Chiaramente non sono al meglio della condizione, la cosa positiva è che sono riuscita a rimanere lontana dallo stress che ti crea un Mondiale e ho ricaricato la mente. L’obiettivo è di tornare la tigre vista in combinata, sarò al via del gigante con la mente e il fisico, certa comunque di mettere in pista tutto ciò che avrò in corpo. La pista mi piace tantissimo, qui vinsi l’anno passato il gigante delle finali, con una serie di curve dove si può fare la differenza", ha detto Brignone.

Mondiali sci, gigante femminile: l'orario e dove vederlo in tv

Il gigante femminile, valido per l'oro ai mondiali di sci, si disputa giovedì 17 febbraio. La prima manche è in programma alle ore 9.45, la seconda alle 13.30. a gara sarà trasmessa in chiaro su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Raisport e per gli abbonati in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.