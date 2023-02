Mondiali sci oggi finale parallelo femminile e maschile: dove vederlo in tv e in streaming

Giornata da non perdere ai Mondiali di sci alpino 2023 di Courchevel-Meribel. Oggi, mercoledì 15 febbraio, a partire dalle ore 12.00, si disputa la fase finale del parallelo maschile e femminile. Sciatrici e sciatori si affronteranno in uno scontro diretto per andare a caccia della medaglia dal metallo più prezioso.

L'Italia, tra le donne, si affida a Marta Bassino, campionessa del mondo in carica di questa specialità grazie al successo a Cortina 2021 e neo-campionessa del mondo in SuperG. Filippo Della Vite, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini sono pronti a giocarsi le loro carte in campo maschile in una gara che è sinonimo di spettacolo, nella quale conta anche un po' di fortuna.

Mondiali sci 2023, fase finale parallelo: dove vederlo in diretta tv

Le finali dei paralleli dei mondiali di sci alpino 2023 saranno trasmesse in diretta in chiaro su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, eurosport.it, Sky Go, DAZN. L'appuntamento è per le ore 12.00.