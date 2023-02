Mondiali Sci, oggi slalom maschile: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Ultima giornata dei mondiali di sci 2023 a Courchevel-Meribel. Sale la nostalgia per un'edizione che ha regalato emozioni incredibili con l'Italia che ha esultato per i successi di Federica Brignone in combinata e di Marta Bassino in SuperG e per la medaglia d'argento in gigante di Federica Brignone.

Nell'ultima giornata oggi, domenica 19 febbraio, toccherà agli slalomisti azzurri provare a regalare quella medaglia che manca, in questa rassegna, alla nazionale maschile. L'Italia punta in particolare su Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Completano il nostro quartetto Stefano Gross e Tobias Kastlunger.

I nomi più accreditati per la vittoria sono quelli dei norvegesi Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen e Lie McGrath, gli elvetici Daniel Yule, Raman Zenhauser e Loic Meillard, l'austriaco Manuel Feller, il francese Clement Noel, che avrà il tifo di casa. Dopo lo slalom femminile, che ha visto trionfare a sorpresa la canadese St-Germain davanti a Her Majesty Mikaela Shiffrin e alla tedesca Lena Duerr l'unica certezza è che sarà uno spettacolo da non perdere.

Mondiali sci, slalom maschile: l'orario e dove vederlo in tv

Lo slalom maschile, valido per l'oro ai mondiali di sci alpino, si disputa domenica 19 febbraio. La prima manche è in programma alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30.

I Mondiali di sci alpino vengono trasmessi in diretta e in chiaro su Rai2 e su Raisport, a seconda delle esigenze di palinsesto e in streaming gratuito su Raiplay. A pagamento sono in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.