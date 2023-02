Mondiali Sci, SuperG maschile: dove vederla in diretta in tv e in streaming

Nuovo imperdibile appuntamento ai mondiali di sci alpino 2023. Oggi, giovedì 9 febbraio, a Courchevel si disputa il SuperG maschile. Dopo il successo di Marta Bassino nel SuperG femminile, la seconda medaglia d'oro italiana dopo quella di Federica Brignone nella combinata alpina, toccherà agli uomini andare a caccia di una medaglia.

Gli azzurri che hanno maggiori possibilità sono Dominik Paris e Mattia Casse. Favoriti per la vittoria lo svizzero Marco Odermatt, leader di Coppa del mondo e il suo principale rivale, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Riflettori puntati anche sul francese Alexis Pinturault, beniamino del pubblico di casa e sull'elvetico Stefan Rogentin.

Mondiali sci, SuperG maschile: l'orario e dove vederlo in tv

La gara di SuperG maschile, valida per l'oro ai mondiali di sci a Courchevel, si disputa oggi, giovedì 9 febbraio. L'appuntamento è per le ore 11.30 e sarà trasmessa in chiaro su Rai2 e in streaming su Raiplay e per gli abbonati in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.