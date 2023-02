Mondiali Sci, SuperG femminile: dove vederla in diretta in tv e in streaming

Terza attesissima giornata ai Mondiali di sci in Francia. Oggi, mercoledì 8 febbraio, a Meribel si assegna la medaglia d'oro del SuperG femminile. L'Italia si presenta a questa gara con grandi ambizioni con le sue quattro punte, in rigoroso ordine alfabetico: Bassino, Brignone, Curtoni e Goggia.

Particolarmente carica Federica Brignone dopo la sua straordinaria impresa nella combinata alpina, specialità in cui, lunedì 6 febbraio, ha vinto la medaglia d'oro nella giornata inaugurale di questa rassegna iridata, regalando il primo oro per lo sci azzurro in questa disciplina.

Tra le principali avversarie ci sono la norvegese Ragnhild Mowinckel, le svizzere Lara Gut-Behrami, Corinne Suter e Michelle Gisin, le austriache Cornelia Hütter e Ramona Siebenhofer, la francese Romane Miradoli e "Her Majesty" Mikaela Shiffrin, che cercherà un pronto riscatto dopo l'errore che le è costato almeno una medaglia d'argento in combinata.

Mondiali sci, SuperG: l'orario e dove vederlo in tv

La gara di SuperG, valida per l'oro ai Mondiali di sci a Courchevel-Meribel, si disputa oggi, mercoledì 8 febbraio. L'appuntamento è per le ore 11.30 e sarà trasmessa in chiaro su Rai2 e in streaming su Raiplay e per gli abbonati in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.