Mondiali sci, team event: tabellone, programma, orari, tv, streaming

Nuovo appuntamento con i Mondiali di sci alpino 2023. Martedì 14 febbraio si disputa il team event, la gara a squadre che assegna la medaglia iridata. Lo slalom parallelo a squadre misto prevede che le 16 migliori squadre di sci alpino si sfidino in turni a eliminazione diretta.

Ogni squadra può includere fino a 6 sciatori. Quattro sciatori di ogni paese, due uomini e due donne, ne affrontano altrettanti di un'altra nazione. Gli sciatori sciano contemporaneamente su due percorsi identici e chi vince conquista un punto per la sua squadra.

L'Italia si affida a Zenere, Della Mea, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti.

Mondiali sci 2023, team event: dove vederlo in diretta tv

Il team event ai Mondiali di sci alpino 2023 è in programma martedì 14 febbraio alle ore 12.00. L'evento sarà trasmesso in diretta su Raisport HD (canale 58 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Eursport 1. Streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su Discovery+, eurosport.it, Sky Go, DAZN.