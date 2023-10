Morte Rebellin: il camionista chiede di patteggiare 3 anni, la famiglia del ciclista è contraria

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che ha travolto e ucciso Davide Rebellin, dandosi poi alla fuga, ha chiesto il patteggiamento. La richiesta è stata depositata dai suoi legali. Attualmente l'autotrasportatore è detenuto nel carcere di Vicenza.

Rieke investì Rebellin con il suo tir il 30 novembre 2022, a Montebello Vicentino. Il ciclista, che aveva 51 anni, si stava allenando con la sua bici da corsa e per lui non c'è stato niente da fare. Il camionista deve rispondere di omicidio colposo aggravato e fuga.

Roberto Venditti, giudice del tribunale di Vicenza, ha revocato l'udienza fissata per il 24 novembre, dove aveva disposto il giudizio immediato dell’imputato, e ne ha fissata un'altra per il 7 dicembre, per la valutazione circa l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della pena proposta, che sarebbe di tre anni.

Si sarebbe partiti da una "base" di sei anni e mezzo poi via via ridotti per gli "sconti" previsti dalla scelta del rito alternativo e da altri elementi quali l’avvenuto risarcimento dei familiari della vittima, una delle condizioni sine qua non poste dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo, il dott. Hans Roderich Blattner, per il suo assenso.

La famiglia Rebellin ha espresso la sua contrarietà al patteggiamento, anche per la recidività di Rieke, fuggito già una volta dopo aver provocato un incidente, sempre in Italia, in Puglia, nel 2001.