Morto Dominik Pastuszka, il fantino caduto col suo cavallo durante una gara

Sconforto nel mondo dell'ippica italiana per la morte di Dominik Pastuszka. Questa mattina all'ospedale di Pisa sono stati staccati i macchinari che tenevano in vita il noto ed esperto fantino di 35 anni di origini polacche dopo che nella giornata di ieri era stata dichiarata la morte cerebrale.

Dominik giovedì scorso all'ippodromo di San Rossore a Pisa era caduto dal suo cavallo 'War Brave', andato contro un ostacolo, durante la quarta corsa del Premio Oleandro di galoppo. Le condizioni del fantino, giunto in ospedale non cosciente, erano apparse subito molto gravi a seguito di un trauma cranico e un trauma toracico. Nella caduta si era infortunato anche l'animale che poche ore dopo è stato soppresso.

Pastuszka aveva scelto di vivere a Merano, in Alto Adige per proseguire la sua passione di fantino considerando che l'ippodromo di Maia Bassa è considerato il 'Tempio degli ostacoli' non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Qui Dominik lascia la compagna Lisa e una figlia di un anno e mezzo.