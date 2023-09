Motocross MX2, Andrea Adamo è campione del mondo: festa a Maggiora

Andrea Adamo è campione del mondo della MX2 2023 con una gara di anticipo. La certezza matematica del titolo iridato, il primo della sua carriera, è arrivata oggi, domenica 17 settembre, sul tracciato di Maggiora, grazie al terzo posto in gara 2, dove è caduto il rivale diretto, Liam Everts. Il siciliano di Erice, 20 anni, aveva centrato il podio anche in gara 1.

Folla in delirio sulla pista novarese. Per l'Italia è il primo titolo nel Motocross dal 2017, quando finì l'era di Tony Cairoli, che è il suo attuale team manager.

Proprio Cairoli, vincitore di 9 titoli mondiali in carriera, nel 2007, era stato l'ultimo iridato italiano in MX2. A Maggiora, in questo weekend, è stato incoronato anche il campione del mondo della MXGP: Jorge Prado.