Motocross of Nations 2023, dove vederlo in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di Motocross. Oggi, domenica 8 ottobre, si disputa a Ernée, in Francia, il Motocross delle Nazioni 2023. L'Italia è in gara rappresentata da Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) e dal neo-campione del mondo MX2, Andrea Adamo.

Motocross delle Nazioni 2023: dove vederlo in diretta

Il programma prevede alle 13.10 MXGP & MX2, alle 14.40 MX2 & Open e alle 16.08, Open & MXGP. Il Motocross delle Nazioni 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 HD (solo gara 1) e in streaming su mxgp-tv.com, eurosport.it (tranne per la Finale B) e discovery+ (tranne per la Finale B).