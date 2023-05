MotoGp Francia: Bagnaia in pole a Le Mans, Marquez 2° al rientro dall'infortunio

Pecco Bagnaia firma una strepitosa pole position a Le Mans. Il torinese della Ducati, campione del mondo in carica, tornato in testa al campionato dopo la vittoria a Jerez, ferma il cronometro sul tempo di 1’30”705 e strappa la pole da un Marc Marquez che per soli 58 millesimi non partirà davanti a tutti. L'otto volte campione del mondo, tornato in sella alla sua Honda dopo l'infortunio, è stato autore di un'ottima prova. Molto bene anche Luca Marini, 3° con la Ducati (VR46) a 137 millesimi da Pecco e a 79 da Marc.

Dalla quarta casella dello schieramento partirà Jack Miller (KTM), che si piazza davanti a Martin (Ducati Pramac) e Vinales. Settimo tempo per Bezzecchi (VR46), 17esimo Morbidelli (Yamaha), 19esimo Danilo Petrucci (Ducati), che sostituisce l'infortunato Enea Bastianini, 20esimo Savadori.

Giornata da dimenticare per Fabio Quartararo, eliminato in Q1 e costretto a partire dalla 13esima posizione.

MotoGp Portogallo, la griglia di partenza