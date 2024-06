MotoGp, nuova avventura per Marco Bezzecchi: sarà al fianco di Jorge Martín all'Aprilia Racing

Il pilota riminese Marco Bezzecchi ha firmato un contratto pluriennale per correre con Aprilia Racing, a partire dalla stagione 2025, il mondiale della MotoGP. Il marchio di Noale vede così nuovamente un pilota italiano a tempo pieno nella top class, dopo l'esordio di Lorenzo Savadori in MotoGP nel 2020. L'Aprilia del 2025 vedrà quindi Bezzecchi al fianco di Jorge Martín come compagni di...