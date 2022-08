MotoGp Austria oggi in tv: dove vedere il Gp al Red Bull Ring (Sky e Tv8)

Tredicesimo appuntamento con la MotoGp 2022. Domenica 21 agosto si corre al Red Bull Ring. In testa al campionato il campionato del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) con 180 punti, davanti a Aleix Espargarò (Aprilia), a quota 158 e a Pecco Bagnaia (Ducati), terzo con 131 punti e reduce dai due successi consecutivi ad Assen e Silverstone.

MotoGp Austria: gli orari allo Spielberg e dove vederla in tv

La tredicesima prova del Mondiale MotoGp, sul tracciato dello Spielberg, sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su Tv8. Qui di seguito trovate gli orari degli appuntamenti in diretta su Sky,

Sabato 20 agosto: qualifiche MotoGp Austria (diretta Sky)

14:10-14:25 Moto gp Q1

14:35:14: 50 Moto gp Q2

Domenica 21 agosto: gare MotoGp Austria

11,00 Gara Moto 3

12,20 Gara Moto 2

14,00 Gara Moto Gp

Qui trovate gli orari delle differite su Tv8.

Sabato 20 agosto: qualifiche MotoGp Austria

dalle 15,30 sintesi qualifiche Moto 3, Moto 2 e Moto Gp

Domenica 21 agosto: gare MotoGp Austria