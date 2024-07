MotoGp, una domenica storica al Sachsenring per il team Gresini e i fratelli Marquez

Marc Marquez e Alex Marquez salgono entrambi sul podio del Sachsenring mettendo di fatto la Gresini Racing nei libri di storia della MotoGP. Per la prima volta in 27 anni due fratelli condividono il podio della classe regina (non succedeva da Imola 1997 con i fratelli Aoki). Due gare molto diverse quelle dei fratelli Marquez, con Alex protagonista di una buona partenza e di una...