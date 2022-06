Muay Thai, due bronzi per l'Italia ai Mondiali di Abu Dhabi

Due medaglie di bronzo per l'Italia del Muay Thai ai Mondiali IFMA di Abu Dhabi. Una grande soddisfazione per il mondo Federkombat, che festeggia i risultati assolutamente positivi di due dei suoi migliori atleti a livello internazionale.

Sveva Melillo porta a casa il bronzo dopo aver combattuto per tre riprese contro la forte avversaria polacca in semifinale: un incontro che per qualità tecnica non ha avuto nulla da invidiare alla finale per il titolo mondiale. Il terzo posto della Melillo merita comunque solo complimenti.

Terzo posto e bronzo anche per Manuel Santangelo ad Abu Dhabi: un'altra medaglia Azzurra, risultato di una buona gara combattuta contro l’atleta dell’Uzbekistan. Anche per lui solo applausi per un Mondiale da assoluto protagonista.