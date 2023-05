Muay Thai, al via i Mondiali a Bangkok: gli italiani in gara

I “Fantastici 4” Azzurri della Muay Thai pronti a partire per la Thailandia con il sogno Mondiale nella valigia. Inizieranno giovedì 4 maggio – e termineranno sabato 13 – a Bangkok i Mondiali IFMA dell’antica e prestigiosa disciplina del mondo Federkombat. Con il presidente nazionale Donato Milano, il dirigente nazionale di settore, Davide Carlot, e il coach della Nazionale, Gianluca Colonnese, partiranno quattro atleti in rappresentanza dell’Italia: Nicholas Vasta, 81 kg (società Cerchio dei Guerrieri, Milano); Diego Fornacciari, 63,5 kg (La Fenice, Toscana); Ernesto Costa Cesari, 71 kg (Team Oltre Corpo, Lecce); Manuel Santangelo, 60 kg (Team Colonnese, Roma).

Il coach degli Azzurri, Gianluca Colonnese, scommette sui quattro atleti selezionati per l’affascinante avventura in terra tailandese: “Santangelo è giovanissimo, ha 19 anni, ma per lui questa è già la terza trasferta internazionale con la Nazionale italiana: agli Europei in Turchia e ai Mondiali ad Abu Dhabi ha conquistato un bronzo. E’ un ragazzo che sta bruciando le tappe, nel Mondiale precedente ha ottenuto una medaglia pur avendo solamente 17 anni, era il più giovane degli Under 23. Un grande traguardo – ha detto alla vigilia del viaggio verso Bangkok – . Nicholas Vasta è un emergente, per lui sarà la prima volta in Nazionale, ma è un atleta molto scomodo da affrontare: è molto alto e davvero bravo, viene da due vittorie consecutive al campionato italiano dilettanti e si è distinto ed è considerato uno dei migliori atleti italiani. Sicuramente sarà uno dei protagonisti. Fornacciari ha già fatto ottime prestazioni all’estero in match da professionista, anche per lui sarà la prima esperienza azzurra, ma farà un ottimo Mondiale: è alto de longilineo, è difficile affrontarlo. Costa Cesari è il meno esperto del gruppo, però è un atleta duro con voglia di crescere e dimostrare il suo talento. Ha vinto gli Italiani nella sua categoria ed è stato selezionato dalla Nazionale. Essendo un atleta nuovo e con poca esperienza, dobbiamo testarlo sul campo, ma sicuramente non deluderà le nostre aspettative”.